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        Ardahan'da çamurda mahsur kalan ineği AFAD ekipleri kurtardı

        Ardahan'da çamurda mahsur kalan inek, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 17:32 Güncelleme: 08.05.2025 - 17:49
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        Ardahan'da çamurda mahsur kalan ineği AFAD ekipleri kurtardı
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        Ardahan'da çamurda mahsur kalan inek, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

        Merkeze bağlı Büyük Sütlüce köyü merasında bir ineğin çamurda saplandığını görenler, 112 Çağrı Merkezinden yardım istedi.

        Bölgeye giden AFAD ekipleri, halat yardımıyla hayvanı saplandığı çamurdan kurtardı.

        Kurtarılan inek yeniden sürüsüne katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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