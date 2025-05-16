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        Ardahan Üniversitesinde Tarım ve Hayvancılık Enstitüsü açılıyor

        Ardahan Üniversitesinde, Tarım ve Hayvancılık Enstitüsü'nün açılacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 11:07 Güncelleme: 16.05.2025 - 11:07
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        Ardahan Üniversitesinde Tarım ve Hayvancılık Enstitüsü açılıyor
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        Ardahan Üniversitesinde, Tarım ve Hayvancılık Enstitüsü'nün açılacağı bildirildi.

        AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı kararıyla Ardahan Üniversitesine bağlı Tarım ve Hayvancılık Enstitüsü'nün açılacağını belirtti.

        Enstitünün Ardahan ve bölge için hayırlı olmasını dileyen Koç, "Ardahan bölgede hayvancılık için önemli bir yere sahip. Dolayısıyla enstitü çok önemliydi bizim için. Bu nedenle emeği geçen herkese ilim adına teşekkür ediyorum. Bölgenin çıkarı için yapılacak her işte AK Parti olarak dün olduğu gibi üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağız." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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