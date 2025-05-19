Ardahan'da "Türk Gençlik Şöleni"nde Ali Kınık konser verdi

Etkinlikte konuşan Ardahan Ülkü Ocakları İl Başkanı Mustafa Kay, etkinliğe yoğun katılımın kendilerini mutlu ettiğini belirterek, destek olanlara teşekkür etti.

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