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        Ardahan'da şehit yakınları ve gaziler yöresel yemek sofrasında buluştu

        Ardahan'da, Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla şehit yakınları ve gaziler, yöresel lezzetlerden oluşturulan yemek sofrasında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 21:38 Güncelleme: 22.05.2025 - 22:05
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        Ardahan'da şehit yakınları ve gaziler yöresel yemek sofrasında buluştu
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        Ardahan'da, Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla şehit yakınları ve gaziler, yöresel lezzetlerden oluşturulan yemek sofrasında bir araya geldi.

        Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri çerçevesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce bir otelde "Ardahan Yöresel Yemeği" tanıtım programı gerçekleştirildi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Dede, burada yaptığı konuşmada, dün huzurevi sakinleriyle buluştuklarını söyledi.

        Etkinlikler çerçevesinde şehit yakınları ve gazilerle aynı sofrada olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Dede, şöyle konuştu:

        "Huzurevi sakinlerimizle çok güzel bir kahvaltı ortamımız oldu. Bugün aynı güzelliği her zaman yanlarında olduğumuz, kendilerini hiç unutmadığımız şehit yakınlarımız ve başımızın tacı olan gazilerimizle paylaştık. Yöresel ürünlerimizi kendilerine tanıttık. Onlar da son derece mutlu oldu."

        Ardahan Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yener Göydemir ise etkinliği önemsediklerini ifade ederek, "Bu etkinliği yapıp bize yöresel ürünlerimizi tanıttıkları için emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

        Programa, Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Karabulut, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen, İl Müftüsü Adem Karadeniz, şehit yakınları ile gaziler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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