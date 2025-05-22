Ardahan'da şehit yakınları ve gaziler yöresel yemek sofrasında buluştu

Ardahan'da, Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla şehit yakınları ve gaziler, yöresel lezzetlerden oluşturulan yemek sofrasında bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri çerçevesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce bir otelde "Ardahan Yöresel Yemeği" tanıtım programı gerçekleştirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Dede, burada yaptığı konuşmada, dün huzurevi sakinleriyle buluştuklarını söyledi.

Etkinlikler çerçevesinde şehit yakınları ve gazilerle aynı sofrada olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Dede, şöyle konuştu:

"Huzurevi sakinlerimizle çok güzel bir kahvaltı ortamımız oldu. Bugün aynı güzelliği her zaman yanlarında olduğumuz, kendilerini hiç unutmadığımız şehit yakınlarımız ve başımızın tacı olan gazilerimizle paylaştık. Yöresel ürünlerimizi kendilerine tanıttık. Onlar da son derece mutlu oldu."