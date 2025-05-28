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        Ardahan'da iki kamyonet çarpıştı, sürücüler yaralandı

        Ardahan'da iki kamyonetin çarpıştığı kazada, sürücüler yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 16:10 Güncelleme: 28.05.2025 - 16:10
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        Ardahan'da iki kamyonet çarpıştı, sürücüler yaralandı
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        Ardahan'da iki kamyonetin çarpıştığı kazada, sürücüler yaralandı.

        S.K. idaresindeki 36 AS 394 plakalı kamyonet, Ardahan-Kars kara yolunun Nebioğlu köyü yolu kavşağında, M.G. yönetimindeki 25 AAE 599 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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