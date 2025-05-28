Ardahan'da iki kamyonet çarpıştı, sürücüler yaralandı
Ardahan'da iki kamyonetin çarpıştığı kazada, sürücüler yaralandı.
Ardahan'da iki kamyonetin çarpıştığı kazada, sürücüler yaralandı.
S.K. idaresindeki 36 AS 394 plakalı kamyonet, Ardahan-Kars kara yolunun Nebioğlu köyü yolu kavşağında, M.G. yönetimindeki 25 AAE 599 plakalı kamyonetle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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