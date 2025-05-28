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        Ardahan'da şiddetli sağanak ve dolu etkili oldu

        Ardahan'da şiddetli sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 18:57 Güncelleme: 28.05.2025 - 19:14
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        Ardahan'da şiddetli sağanak ve dolu etkili oldu
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        Ardahan'da şiddetli sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkilendi.

        Kentte akşam saatlerine doğru başlayan sağanak, yerini doluya bıraktı.

        Kısa süreli yağışın ardından etraf beyaza büründü, park halindeki araçların üzeri dolu taneleriyle kaplandı.

        Şiddetli dolu ve sağanak cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

        Vatandaşlardan Salih Zeki Kaya, AA muhabirine, yağışın aniden başladığını belirterek, "Kışı aratmadı çok sert yağdı. Allah afetten korusun. Biraz daha uzun sürseydi araçlara zarar verirdi." dedi.

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