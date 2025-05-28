Ardahan'da şiddetli sağanak ve dolu etkili oldu

Vatandaşlardan Salih Zeki Kaya, AA muhabirine, yağışın aniden başladığını belirterek, "Kışı aratmadı çok sert yağdı. Allah afetten korusun. Biraz daha uzun sürseydi araçlara zarar verirdi." dedi.

Şiddetli dolu ve sağanak cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

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