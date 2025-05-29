Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan'da sürücülerden "Bir Kural 1 Ömür" kampanyasına destek

        Ardahan'da sürücüler, İçişleri Bakanlığının "Bir Kural 1 Ömür" kampanyasına, jandarmanın yaka kamerasına, "Emniyet kemerimi takıyorum, kurallara uyuyorum", "Araç kullanırken cep telefonu kullanmıyorum, trafik kurallarına uyuyorum" diyerek destek verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 12:10 Güncelleme: 29.05.2025 - 12:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan'da sürücülerden "Bir Kural 1 Ömür" kampanyasına destek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ardahan'da sürücüler, İçişleri Bakanlığının "Bir Kural 1 Ömür" kampanyasına, jandarmanın yaka kamerasına, "Emniyet kemerimi takıyorum, kurallara uyuyorum", "Araç kullanırken cep telefonu kullanmıyorum, trafik kurallarına uyuyorum" diyerek destek verdi.

        İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Ardahan-Kars kara yolunun Çamlıçatak uygulama noktasında denetim yaptı.

        Burada birçok aracı durduran ekipler, rutin kontroller dışında sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı, almaları gereken tedbirler konusunda bilgilendirdi.

        Durdurulan sürücüler de jandarma ekiplerinin kullanmaya başladığı yaka kamerasına, "Alkollü araç kullanmıyorum, trafik kurallarına uyuyorum", "Emniyet kemerimi takıyorum, kurallara uyuyorum", "Araç kullanırken cep telefonu kullanmıyorum, trafik kurallarına uyuyorum" diyerek, "Bir Kural Bir Ömür" kampanyasına destek verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Osman Gazi Boğaz'da
        Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Osman Gazi Boğaz'da
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        Polis ve jandarmaya yaka kamerası açıklaması
        Polis ve jandarmaya yaka kamerası açıklaması
        Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye teklif: Kararını verdi
        Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye teklif: Kararını verdi
        Buzul çöktü, köy heyelan altında kaldı
        Buzul çöktü, köy heyelan altında kaldı
        Galatasaray'dan kaleci harekatı: 3 aday!
        Galatasaray'dan kaleci harekatı: 3 aday!
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        Birkaç gün için yağış uyarısı var ancak yaz kapıda!
        Birkaç gün için yağış uyarısı var ancak yaz kapıda!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        Yeni para birimi geliyor
        Yeni para birimi geliyor
        Daha 2 yaşındaydı... Bir çocuğu daha kaybettik!
        Daha 2 yaşındaydı... Bir çocuğu daha kaybettik!
        Trende aşkın bedeli 6.5 milyon lira
        Trende aşkın bedeli 6.5 milyon lira
        Birlikte olmadığı için genç kızı boğmuştu! İşte caniye istenen ceza!
        Birlikte olmadığı için genç kızı boğmuştu! İşte caniye istenen ceza!
        Prizlere gizli kamera yerleştirmişti... Oğlu da o apartta kalıyormuş!
        Prizlere gizli kamera yerleştirmişti... Oğlu da o apartta kalıyormuş!
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Gazze’yi yıkan savaş, İsrail’i de içten çökertti
        Gazze’yi yıkan savaş, İsrail’i de içten çökertti
        İBB'den yeni taksi ihalesi
        İBB'den yeni taksi ihalesi
        Musk resmen duyurdu: ABD hükümetindeki görevinden ayrıldı
        Musk resmen duyurdu: ABD hükümetindeki görevinden ayrıldı

        Benzer Haberler

        Ardahan'da sel 2 köyde hasara yol açtı
        Ardahan'da sel 2 köyde hasara yol açtı
        Ardahan'da dolu etkili oldu
        Ardahan'da dolu etkili oldu
        Ardahan'da şiddetli sağanak ve dolu etkili oldu
        Ardahan'da şiddetli sağanak ve dolu etkili oldu
        Ardahan'da iki kamyonet çarpıştı, sürücüler yaralandı
        Ardahan'da iki kamyonet çarpıştı, sürücüler yaralandı
        Ardahan Göle'de çiçeklerle kaplı ovada bisiklet etkinliği düzenlendi
        Ardahan Göle'de çiçeklerle kaplı ovada bisiklet etkinliği düzenlendi
        Ardahan'da denetimli serbestlik yükümlüleri "Gençlik Haftası" etkinliğinde...
        Ardahan'da denetimli serbestlik yükümlüleri "Gençlik Haftası" etkinliğinde...