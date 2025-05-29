Ardahan'da sürücülerden "Bir Kural 1 Ömür" kampanyasına destek

Durdurulan sürücüler de jandarma ekiplerinin kullanmaya başladığı yaka kamerasına, "Alkollü araç kullanmıyorum, trafik kurallarına uyuyorum", "Emniyet kemerimi takıyorum, kurallara uyuyorum", "Araç kullanırken cep telefonu kullanmıyorum, trafik kurallarına uyuyorum" diyerek, "Bir Kural Bir Ömür" kampanyasına destek verdi.

Burada birçok aracı durduran ekipler, rutin kontroller dışında sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı, almaları gereken tedbirler konusunda bilgilendirdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.