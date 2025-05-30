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        Ardahan'da kamyonet ve otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

        Ardahan'da tuğla yüklü kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 19:41 Güncelleme: 30.05.2025 - 19:41
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        Ardahan'da kamyonet ve otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
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        Ardahan'da tuğla yüklü kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı.

        Sürücüleri öğrenilemeyen 06 BZM 219 plakalı otomobil ile 75 AAH 107 plakalı tuğla yüklü kamyonet, Ardahan-Artvin kara yolunun Hanak Kavşağı'nda çarpıştı.

        Kazanın 112 Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza sonrası trafiğe kapatılan yol, bölgedeki polis ekiplerinin tuğlaları başka bir kamyonete yüklemesinin ardından ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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