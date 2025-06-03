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        TOSYÖV Yönetim Kurulu Üyesi Taştan, Ardahan'da gazetecilerle buluştu

        Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) Yönetim Kurulu Üyesi Burak Taştan, Ardahan'da gazetecilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 10:55 Güncelleme: 03.06.2025 - 10:55
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        TOSYÖV Yönetim Kurulu Üyesi Taştan, Ardahan'da gazetecilerle buluştu
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        Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) Yönetim Kurulu Üyesi Burak Taştan, Ardahan'da gazetecilerle bir araya geldi.

        Bir lokantada düzenlenen buluşmada konuşan Taştan, Ardahan'da basın mensuplarıyla bir araya gelmekten ve TOSYÖV'ün çalışmaları hakkında bilgi vermekten memnuniyet duyduğunu anlattı.

        Ankara'da düzenlenen 20. Ulusal, 1. Uluslararası KOBİ Zirvesi'ni aktaran Taştan, zirvenin amacının küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) uluslararası pazarlarda rekabet güçlerini artırmak olduğunu belirtti.

        TOSYÖV olarak KOBİ’lerin küresel ölçekte daha etkin olabilmesi için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Taştan, ekonomik zorluklara ve yeni darboğazlara karşı önleyici stratejiler geliştirmeye odaklandıklarını vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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