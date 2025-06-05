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        Ardahan'da devrilen iş makinesinin sürücüsü yaralandı

        Ardahan'da Karayollarına ait tuzlama aracının devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 15:06 Güncelleme: 05.06.2025 - 15:06
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        Ardahan'da devrilen iş makinesinin sürücüsü yaralandı
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        Ardahan'da Karayollarına ait tuzlama aracının devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        S.K. idaresindeki Karayollarına ait 36 EE 199 plakalı tuzlama kamyonu, Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun BOTAŞ mevkisinde, kontrolden çıkarak yolun kenarına devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Posof Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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