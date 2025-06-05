Ardahan'da devrilen iş makinesinin sürücüsü yaralandı
Ardahan'da Karayollarına ait tuzlama aracının devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Ardahan'da Karayollarına ait tuzlama aracının devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
S.K. idaresindeki Karayollarına ait 36 EE 199 plakalı tuzlama kamyonu, Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun BOTAŞ mevkisinde, kontrolden çıkarak yolun kenarına devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Posof Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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