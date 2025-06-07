Ardahan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Ardahan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Ardahan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Plakaları öğrenilemeyen Y.M.T. ve D.K. yönetimindeki otomobiller, Güney Çevre Yolu'nda çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile bir yolcu yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine sevk edilen ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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