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        Ardahan'da trafik denetimleri sürüyor

        Ardahan'da emniyet ve jandarma ekiplerinin trafik denetimleri devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 14:10 Güncelleme: 08.06.2025 - 14:10
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        Ardahan'da trafik denetimleri sürüyor
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        Ardahan'da emniyet ve jandarma ekiplerinin trafik denetimleri devam ediyor.

        Ekipler, Kurban Bayramı dolayısıyla trafikte yoğunluğun yaşandığı Ardahan-Kars, Göle ve Artvin bağlantı noktalarında denetim gerçekleştirdi.

        Denetimlerde ekipler, sürücülerin belgelerini kontrol edip emniyet kemeri ve araç güvenliği konusunda uyarılarda bulundu.

        Jandarma ekipleri de uygulama noktalarında denetimlerini sürdürdü.

        Denetime katılan İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener de uygulamalarda görevli güvenlik güçlerinin bayramını tebrik etti.

        Amaçlarının huzurlu bir bayram geçirmek olduğunu belirten Şener, "Bayram öncesi başlayan denetimler bayram sonrasına kadar sürecek. Amacımız sağlıklı bir trafik akışıyla huzurlu bayram ortamını oluşturmak istiyoruz. Bu ana kadar şükür çok ciddi bir şey yaşanmadı. İnşallah hep böyle olur temennisindeyiz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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