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        Ardahan'da çeşitli suçlardan aranan 215 kişi yakalandı

        Ardahan'da çeşitli suçlardan haklarında arama kaydı bulunan 215 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 14:39 Güncelleme: 11.06.2025 - 14:39
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        Ardahan'da çeşitli suçlardan aranan 215 kişi yakalandı
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        Ardahan'da çeşitli suçlardan haklarında arama kaydı bulunan 215 kişi yakalandı.

        Vali Hayrettin Çiçek, valilikte düzenlediği asayiş toplantısında, huzurlu olan Ardahan'ın daha da huzurlu olması için çalıştıklarını söyledi.

        Kentteki son 5 aylık asayiş verilerini değerlendiren Çiçek, "Arama kaydı olan 215 kişi yakalandı. Bunların içinde 3 yıldır aranan ve 20 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan kişiyi de Artvin ilinde jandarmamızın ortaklaşa çalışması sonucu yakalandı. Araması olan 35 kişinin daha yakalanması için çalışıyoruz. Bu konuda emeği olan emniyet ve jandarmamıza teşekkür ediyorum." dedi.

        Kurban Bayramında alınan tedbirlerin sonucunun alındığını anlatan Çiçek, "Şükür bayram boyunca ölümlü kaza olmadı. Yaralamalı bir kaç vaka olsa da onların da sağlık durumları iyi şükür. Bize düşen vatandaşımızın huzurunu sağlamak, bunu yerine getirmenin gayretindeyiz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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