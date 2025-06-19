Ardahan'da kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatısı zarar gördü

Şiddetli rüzgar, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi'nin orta bölüm çatısının bir kısmını söktü.

Kentte etkili olan rüzgar, yer yer şiddetini arttırdı. Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatıları zarar gördü.

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