Ardahan'da kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatısı zarar gördü
Ardahan'da kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.
Ardahan'da kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte etkili olan rüzgar, yer yer şiddetini arttırdı. Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatıları zarar gördü.
Ardahan Çamlıçatak köyü arasındaki Ardahan Üniversitesi kampüsünde de rüzgar etkisini gösterdi.
Şiddetli rüzgar, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi'nin orta bölüm çatısının bir kısmını söktü.
Kopan çatı parçaları, binanın arka kısmına düştü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.