Ardahan'da devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
Ardahan'ın Çıldır ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Ardahan'ın Çıldır ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
K.K. idaresindeki 75 AAK 275 plakalı hafif ticari araç, Ardahan-Çıldır kara yolunun Meryem mevkisinde devrildi.
Kazada, sürücü ile beraberindeki M.A. yaralandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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