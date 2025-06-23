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        Ardahan'da devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

        Ardahan'ın Çıldır ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 21:58 Güncelleme: 23.06.2025 - 21:58
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        Ardahan'da devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
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        Ardahan'ın Çıldır ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        K.K. idaresindeki 75 AAK 275 plakalı hafif ticari araç, Ardahan-Çıldır kara yolunun Meryem mevkisinde devrildi.

        Kazada, sürücü ile beraberindeki M.A. yaralandı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Yaralılar, ambulansla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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