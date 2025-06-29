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        Ardahan'da sağanak nedeniyle köy yolları zarar gördü

        Ardahan'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 22:46 Güncelleme: 29.06.2025 - 22:46
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        Ardahan'da sağanak nedeniyle köy yolları zarar gördü
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        Ardahan'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kent merkezi ve Göle ilçesinde akşama doğru başlayan sağanak nedeniyle yollarda hasar oluştu, ekili araziler zarar gördü.

        Şiddetli sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı.

        Olayın haber verilmesi üzerine başta AFAD olmak üzere ilgili birimler köyde çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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