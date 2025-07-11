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        Ardahan'da yangın tedbirleri kapsamında ormanlara giriş yasaklandı

        Ardahan'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı, mesire ve orman parklarına da sınırlama getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 18:51 Güncelleme: 11.07.2025 - 18:51
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        Ardahan'da yangın tedbirleri kapsamında ormanlara giriş yasaklandı
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        Ardahan'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı, mesire ve orman parklarına da sınırlama getirildi.

        Ardahan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında kent genelini kapsayan bazı kararlar alındı.

        Piknik ve mesire yerleri dışındaki ormanlara girişlerin, 14 Temmuz-31 Ekim tarihleri arası yasaklandığı belirtilen açıklamada, "Söz konusu tarihte Ardahan Millet Ormanı, Cemal Tural Tabiat Parkı, Göle Orman Parkı, Cakırüzüm Orman Parkı, Köprülü Orman Parkı, Çıldır Orman Parkı, Hanak Orman Parkı, Damal Orman Parkı ve Posof Orman Parkı'na da saat 20.00 ile 08.00 arası girişler yasaklandı." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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