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        Ardahan'ın Damal ilçesinde Erzurum Büyükşehir Belediyesince halk ekmek fırını açıldı

        Ardahan'ın Damal ilçesinde, Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan halk ekmek fırınının açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 15:54 Güncelleme: 29.07.2025 - 16:02
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        Ardahan'ın Damal ilçesinde Erzurum Büyükşehir Belediyesince halk ekmek fırını açıldı
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        Ardahan'ın Damal ilçesinde, Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan halk ekmek fırınının açılışı yapıldı.

        Atatürk Caddesi Otogar mevkisindeki fırının açılışı, halk oyunları ekibinin gösterisiyle gerçekleşti.

        Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, burada yaptığı konuşmada, bir hizmet açılışı için Ardahan'da olduklarını söyledi.

        Ardahan'da bu birlikteliğin heyecanını yaşadıklarını ifade eden Sekmen, "Biz bu toprakları sadece coğrafi sınırlar olarak değil, kardeşlik coğrafyası, gönül yurdu ve millete hizmetin kutsal bir mekanı olarak görüyoruz." dedi.

        Damal Belediye Başkanı Kemal Çamliyurt da yapılan hizmetten dolayı Sekmen ve ekibine teşekkür etti.

        Açılışa, AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, Damal Kaymakamı Ahmet Sami Meram, Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, diğer ilgililer ile vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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