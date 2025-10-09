Ardahan'da ahırda çıkan yangında 23 hayvan telef oldu

15'i küçük 23 hayvanın telef olduğu yangında ev ile ahırda hasar oluştu.

İhbar üzerine bölgeye merkez ve ilçelerden AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Merkeze bağlı Akyaka köyünde Rasim Y'ye ait ev ve ahırda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.