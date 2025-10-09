Habertürk
        Ardahan'da ahırda çıkan yangında 23 hayvan telef oldu

        Ardahan'da ahırda çıkan yangında 15'i küçük, 23 hayvan telef oldu.

        Giriş: 09.10.2025 - 17:12 Güncelleme: 09.10.2025 - 17:12
        Ardahan'da ahırda çıkan yangında 23 hayvan telef oldu
        Ardahan'da ahırda çıkan yangında 15'i küçük, 23 hayvan telef oldu.

        Merkeze bağlı Akyaka köyünde Rasim Y'ye ait ev ve ahırda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye merkez ve ilçelerden AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

        15'i küçük 23 hayvanın telef olduğu yangında ev ile ahırda hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

