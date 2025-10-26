Ardahan'da kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oluyor
Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor.
Kentte gün boyunca devam eden sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Kar, Ardahan'ı Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun yanı sıra, Sahara mevkisi ve Sulakyurt köyü yaylalarını da beyaza bürüdü.
Yetkililer, ilerleyen saatlerde soğuk hava nedeniyle yüksek noktalarda gizli buzlanmanın oluşabileceğini belirterek, sürücülerden tedbirli olmalarını istedi.
