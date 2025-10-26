Habertürk
        Ardahan Haberleri

        Ardahan'da kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oluyor

        Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2025 - 18:20 Güncelleme: 26.10.2025 - 18:20
        Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor.

        Kentte gün boyunca devam eden sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

        Kar, Ardahan'ı Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun yanı sıra, Sahara mevkisi ve Sulakyurt köyü yaylalarını da beyaza bürüdü.

        Yetkililer, ilerleyen saatlerde soğuk hava nedeniyle yüksek noktalarda gizli buzlanmanın oluşabileceğini belirterek, sürücülerden tedbirli olmalarını istedi.

