Sigarayı bırakan emekli işçi "fidan" projesiyle topluma nefes olmaya çalışıyor

GÜNAY NUH - Bursa'da sigara bağımlılığından kurtulan emekli işçi Ardahanlı Hakan Bayraktar, "Bir Fidanın Umut Olsun" projesiyle başlattığı ağaçlandırma çalışmasını 81 ile yayarak farkındalık oluşturmak istiyor.

Aslen Ardahanlı olan ancak Bursa'da özel firmalarda çalıştıktan sonra 2 yıl önce emekli olan evli ve iki çocuk babası 52 yaşındaki Bayraktar, lise yıllarında başladığı ve günde yaklaşık 2 paketten fazla kullandığı sigarayı, sağlık kuruluşundan aldığı destekle 2011'in mart ayında bıraktı.

Bir yıl önce Bursa'nın Mudanya ilçesinde yangından etkilenen alanda Orman İşletme Müdürlüğünün desteğiyle kolları sıvayan Bayraktar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklarla burada 2000 fidanı toprakla buluşturmaya vesile oldu.

Bayraktar, Bursa'daki ağaçlandırma çalışmasının ardından yazdığı şiirlerden de esinlenerek "Bir Fidanın Umut Olsun" projesini başlatıp 81 ilde uygulama kararı aldı.

- Projesinin ikinci aşamasını memleketinde hayata geçirdi

Kararın ardından Ardahan'ın merkeze bağlı Çağlayık köyünde yaşayan Öztürk Nuh'un sosyal medyadan talebi üzerine memleketine gelen Bayraktar, ormanı olmayan köyde Orman İşletme Müdürlüğü ve vatandaşların desteğiyle 400 fidanı toprakla buluşturarak, hatıra ormanla projesinin ikinci aşamasını hayata geçirdi. Ardahan Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri de "Yeşil Vatan"a katkı sundukları gerekçesiyle Hakan Bayraktar ve Öztürk Nuh'a teşekkür belgesi verdi. Hakan Bayraktar, AA muhabirine, sigara bağımlılığından kurtulup ağaçlandırma projesini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Her şeyin, "Ben bu sigarayı neden bırakmalıyım?" sorusuyla başladığını ifade eden Bayraktar, "Gece, gündüz, akşam, sabah yatarken, sokakta, kahvede içiyorum, bu alışkanlığımdan nasıl vazgeçebilirim? Düşünceleri kendi dünyamda müzakere ederken sigarayı bırakacağıma dair karar aldım." dedi. Kendisi için 2011'in mart ayının bir dönüm noktası olduğunu, ondan sonra bir an olsun sigarayı eline dahi almadığını belirten Bayraktar, sigaraya taşıyan ellerin artık doğa için mücadele verdiğini anlattı.