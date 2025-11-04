Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan'da öğrenciler "Yeşil vatan" için fidanları toprakla buluşturdu

        Ardahan'da öğrenciler, "Yeşil vatan" temasıyla düzenlenen fidan dikim etkinliğine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 16:18 Güncelleme: 04.11.2025 - 16:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan'da öğrenciler "Yeşil vatan" için fidanları toprakla buluşturdu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ardahan'da öğrenciler, "Yeşil vatan" temasıyla düzenlenen fidan dikim etkinliğine katıldı.

        Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Yeşil vatan" teması ve "Benim okulum geleceğe çare" sloganıyla başlattığı proje kapsamında, Ardahan Çamlıçatak kara yolunun ormanlık mevkisinde fidan dikim etkinliği düzenlendi.

        Etkinlik öncesi öğrenciler Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerinden fidanların dikimi konusunda teknik bilgi aldı.

        Jandarma ve polisin de katıldığı etkinlikte dikilen fidanlara can suyu verildi.

        Vali Hayrettin Çiçek, programın Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirildiğini söyledi.

        Etkinliği Öğrenci Hatıra Ormanı'nda öğrencilerle gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Çiçek, "Bugün burada toprakla buluşturduğumuz fidanlar, geleceğe nefes olacak. Ancak öğrencilerimizle birlikte yapmak ayrıca önemli. Dikilen her fidana öğrencilerimiz can suyu verdi. Hem fidanları toprakla buluşturduk hem çocuklarımız çevre bilinci konusunda bilgilendirildi. Bizzat bunu yaşayarak yaptılar. Bu ve benzeri etkinliklerle öğrencilerimiz küçük yaşta kazanımlar elde ediyorlar. Dolayısıyla çevre duyarlılığına katkı sunan başta öğrencilerimiz olmak üzere herkese teşekkür ederim." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade verecek
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade verecek
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Borsa için yeni taslak hazırlandı
        Borsa için yeni taslak hazırlandı
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        Patlama sandılar! Lisenin arkasındaki kaya parçaları nehre düştü!
        Patlama sandılar! Lisenin arkasındaki kaya parçaları nehre düştü!
        Sergen Yalçın için kritik eşik: Antalya!
        Sergen Yalçın için kritik eşik: Antalya!
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in 4 yıllık men cezasını kaldırıldı!
        Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in 4 yıllık men cezasını kaldırıldı!
        MHP lideri Bahçeli'den Demirtaş açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den Demirtaş açıklaması
        ABD'de seçim günü: Mamdani favori, Cuomo'ya Trump'tan destek
        ABD'de seçim günü: Mamdani favori, Cuomo'ya Trump'tan destek
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        75 kez bıçaklayıp katletti! İşte vahşetin gerekçesi!
        75 kez bıçaklayıp katletti! İşte vahşetin gerekçesi!
        Duran'ın dönüşü!
        Duran'ın dönüşü!
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"

        Benzer Haberler

        Ardahan'da Kızılay Haftası kapsamında çocuklarla farkındalık yürüyüşü düzen...
        Ardahan'da Kızılay Haftası kapsamında çocuklarla farkındalık yürüyüşü düzen...
        Ardahan Üniversitesi'nde "kampüste dikili bir ağacın olsun" etkinliğinde fi...
        Ardahan Üniversitesi'nde "kampüste dikili bir ağacın olsun" etkinliğinde fi...
        Türkgözü Gümrük Kapısı güzergahında yere çöp atanlara ceza uygulanmaya başl...
        Türkgözü Gümrük Kapısı güzergahında yere çöp atanlara ceza uygulanmaya başl...
        Ardahan'da hava eksi 10 dereceye düştü, kırağı oluştu
        Ardahan'da hava eksi 10 dereceye düştü, kırağı oluştu
        Yurtta gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceyle Ardahan'da...
        Yurtta gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceyle Ardahan'da...
        Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, 10 aylık terör ve asayiş verilerini paylaşt...
        Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, 10 aylık terör ve asayiş verilerini paylaşt...