Ardahan'da 20 kişi umreye uğurlandı

Programda vatandaşlarla bir süre sohbet eden İl Müftüsü Adem Karadeniz, "Rabbim niyetlerinizi, ibadetlerinizi, dualarınızı kabul etsin. Yolunuz açık olsun." dedi.

Ardahan kent merkezinden gelen 20 kişilik kafile, yapılan duaların ardından Kars Harakani Havalimanı'na hareket etti.

Özel bir firmayla gidecek 20 umreci için Ardahan Müftülüğü önünde uğurlama töreni düzenlendi.

