        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan'da 20 kişi umreye uğurlandı

        Ardahan'da umre ziyareti için kutsal topraklara gidecek kafile yolcu edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 13:02 Güncelleme: 08.11.2025 - 13:02
        Ardahan'da 20 kişi umreye uğurlandı
        Ardahan'da umre ziyareti için kutsal topraklara gidecek kafile yolcu edildi.

        Özel bir firmayla gidecek 20 umreci için Ardahan Müftülüğü önünde uğurlama töreni düzenlendi.

        Ardahan kent merkezinden gelen 20 kişilik kafile, yapılan duaların ardından Kars Harakani Havalimanı'na hareket etti.

        Programda vatandaşlarla bir süre sohbet eden İl Müftüsü Adem Karadeniz, "Rabbim niyetlerinizi, ibadetlerinizi, dualarınızı kabul etsin. Yolunuz açık olsun." dedi.

        Aileleriyle vedalaşan vatandaşlar duygulu anlar yaşadı.

