Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri Haberleri

        Yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü'nde çalışma yaparken batan traktör çıkarıldı

        Yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü'nde çalışma yaparken suya batan traktör çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 18:00 Güncelleme: 11.02.2026 - 18:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü'nde çalışma yaparken batan traktör çıkarıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü'nde çalışma yaparken suya batan traktör çıkarıldı.

        Ardahan ile Kars sınırlarında bulunan ve kış mevsiminde yüzeyi tamamen donan Çıldır Gölü üzerinde, 14 Şubat'ta gerçekleştirilmesi planlanan 10. Altın At Kristal Buz Festivali hazırlıkları için dün çalışma yapan bir traktör battı.

        Traktörün battığı yerden çıkarılması için İl Özel İdaresi ve AFAD ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Gün boyu süren çalışmada, İl Özel İdaresine ait ekskavatör yardımıyla traktör battığı yerden kıyıya çekildi.

        Çalışma sırasında güvenlik güçleri çevrede önlem aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meclis'te yumruklu kavga
        Meclis'te yumruklu kavga
        İki bakanlıkta devir teslim
        İki bakanlıkta devir teslim
        11 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        11 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Eşekle kaçan hırsızın ifadesi ortaya çıktı!
        Eşekle kaçan hırsızın ifadesi ortaya çıktı!
        Menajer Ayşe Barım 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Menajer Ayşe Barım 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Aziz İhsan Aktaş savunma yapıyor
        Aziz İhsan Aktaş savunma yapıyor
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        Kampanya sezonu 2026’ya taşındı
        Kampanya sezonu 2026’ya taşındı
        İstanbul'da kuyumcu soygunu! İş yeri sahibi vuruldu!
        İstanbul'da kuyumcu soygunu! İş yeri sahibi vuruldu!
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Kayıp başvurusundan emlakçı cinayeti çıktı!
        Kayıp başvurusundan emlakçı cinayeti çıktı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Okan Buruk'un Juventus planı!
        Okan Buruk'un Juventus planı!
        Aşkın izinde 20 şehir
        Aşkın izinde 20 şehir
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de

        Benzer Haberler

        Çıldır Gölü'ne gömülen iş makinası çıkarıldı
        Çıldır Gölü'ne gömülen iş makinası çıkarıldı
        10. Çıldır Gölü Altın At Kristal Buz Festivali iptal edildi
        10. Çıldır Gölü Altın At Kristal Buz Festivali iptal edildi
        Ardahan'da yiyecek arayan tilkilere karla mücadele ekipleri ekmek verdi
        Ardahan'da yiyecek arayan tilkilere karla mücadele ekipleri ekmek verdi
        Çıldır Gölü'nde düzenlenecek festival buzdaki çözülmeler nedeniyle iptal ed...
        Çıldır Gölü'nde düzenlenecek festival buzdaki çözülmeler nedeniyle iptal ed...
        Yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü'nde çalışma yapan traktör suya battı
        Yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü'nde çalışma yapan traktör suya battı
        Çıldır Gölü'ne traktör düştü
        Çıldır Gölü'ne traktör düştü