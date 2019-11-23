Bağımsız milletvekili Öztürk Yılmaz: "Bu olay CHP içerisinde yuvarlanmış FETÖ kumpasıdır" Beştepe'ye giden CHP'li iddiası

Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, "Bu olay CHP içerisinde yuvalanmış ve benim de ihracımı sağlayan ve insanlıktan nasibini almamış FETÖ'cü bir grubun açık bir kumpası olarak gözüküyor." dedi.



Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, kendisinin partiden ihraç ediliş sürecinde, parti içerisindeki FETÖ vurgusunu yaptığını anımsatarak, "Beştepe'ye giden CHP'li iddiası operasyonunun oluş biçimine baktığımızda da o tespitimizin ne kadar haklı ve geçerli olduğunu bir kere daha teyit etmiş bulunuyoruz" diye konuştu. Sarayla görüşme oldu algısını kendisine de uyguladıklarını söyleyen Yılmaz, "Bu iğrenç iftiranın çökmesiyle birlikte, bunu tezgahlayanların bütün boyutlarıyla açığa çıkartılması ve istifa etmesi gerekir. Ancak bunun olmayacağını maalesef biliyoruz. Bu konu gündeme geldiğinde benim hiçbir görüşmemin olmadığını vurgulamama rağmen yine bu çevreler fısıltı gazetesiyle okları bana çevirmeye gayret etmişlerdi. Ne diyeyim? Böyle bir ahlaksızlık görmedim. Kazdıkları kuyuya şimdi kendileri düştü ve şu anda görünen o ki CHP'nin iç iktidar mücadelesi devam ediyor." şeklinde konuştu.

ARDAHAN 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:29

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