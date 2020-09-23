Ardahan'da dolu yağışı

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Deniz BAŞLI/ ARDAHAN, (DHA)ARDAHAN'da yağmurun ardından aniden bastıran dolu, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Kent merkezinde yağmurun ardından dolu etkili oldu. Yağmur ve doluya hazırlıksız yakalananlar korunaklı bölgelere kaçtı. Yarım saat süren dolu yağışı, yerini yağmura bıraktı. Dolu yağışı nedeniyle cadde, sokak, ev ve iş yerlerinin çatısı beyaza büründü.

DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI

2020-09-23 18:01:22



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