Siz evde kalın Ardahan Belediyesi çalışıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ardahan’da Salı akşamından itibaren etkili olan kar yağışıyla birlikte Belediye Başkanı Faruk Demir’in talimatıyla Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri kar seferberliği başlattı.

Vatandaşların kar yağışından etkilenmemeleri için sabahın ilk ışıklarında kaldırımlarda kar temizleme ve yollara tuzlu kum atıldı. Daha sonra temizlenen karlar kamyonlarla şehir dışına taşındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.