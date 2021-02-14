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Sevgililer Günü için donan Çıldır Gölü'ne kalp çizdiler

DHA

Sevgililer Günü için donan Çıldır Gölü'ne kalp çizdiler


Suat İNCEDERE/ ÇILDIR (ARDAHAN)ARDAHAN Çıldır Gölü Turizm Kooperatif Başkanı Zeki Bayraktar, yüzeyi buzla kaplanan Çıldır Gölü'ne 14 Şubat Sevgililer Günü için iç içe geçen kalp çizdi.
Denizden 1959 metre yükseklikteki Çıldır Gölü'nün yüzeyi, hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 25 dereceye kadar düşmesi nedeniyle buzla kaplandı. Geçen yıllarda yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan gölde, bu kış sezonunda pandemi nedeniyle sessizlik hakim olurken, Sevgililer Günü için farklı bir etkinlik yapıldı. 123 bin metrekare alana sahip Çıldır Gölü'nün bir bölümünde 20 metre çapında yöreye ait kırmızı toprakla kalp çizilerek '14 Şubat Sevgililer Günü Kutlu Olsun' yazıldı.
Uzaktan da görülen kalp yoldan geçenlerin ilgisini çekiyor. Araçlarından inerek kıyıya yakın çizilen kalbin fotoğrafını çeken vatandaşlar, mesajlarıyla Sevgililer Günü´nü kutladı. 
Çıldır Gölü Turizm Kooperatif Başkanı Zeki Bayraktar, "Dünyayı etkileyen pandemiden Çıldır Gölü de nasibini aldı. Pandemi sebebiyle yörede turizm sektörü kötü günler geçiriyor. Biz de farkındalık yaratmak için 14 Şubat Sevgililer Günü'nde buzla kaplı Çıldır Gölü´nün yüzeyine yöreye ait kırmızı topraktan kalp çizdik. Tüm dünyadaki güzel insanların Sevgililer Günü kutlu olsun" dedi. DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Çıldır Suat İNCEDERE
2021-02-14 08:38:29

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