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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Polis Haftası Satranç Turnuvası yapıldı

İHA

Polis Haftası Satranç Turnuvası yapıldı

Ardahan’da Polis Haftası etkinlikleri dolayısıyla santranç turnuvası düzenlendi.
Ardahan Polisevi’nde düzenlenen turnuvada toplam 65 lisanslı sporcu 78 yaş, 910 yaş ve 1114 yaş kategorilerinde yarıştı. Aileleri ile birlikte turnuvanın yapıldığı salona gelen sporcular ve aileleri büyük bir heyecan yaşadı. İl genelinde yapılan turnuvaya Hanak, Göle ve Damal İlçelerinden de sporcular katılım sağladı.
Türk Polis Teşkilatı’nın 177’inci yıldönümü dolayısıyla Polis Haftası dolayısıyla satranç turnuvası düzenlediklerini söyleyen, Türkiye Satranç Federasyonu Ardahan İl Temsilcisi Murat Sedat Işıklı “Satranç dünyanın her yanında her gün oynanıyor ve farklı kültürlerden farklı geçmişlere sahip insanları bir araya getiriyor. Satrancın faydaları saymakla bitmez ancak özetlemek gerekirse insanlara kazanmayı ve kaybetmeyi öğretir, çocukların eğitimine ve odaklanmanıza yardımcı olur, özgüveni arttırır, problem çözme yeteneğini geliştirir ve beyni çalıştırır. Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve satranç sporunu daha iyi öğrenmeleri için Ardahan Halk Eğitim Müdürlüğü ve Ardahan Gençlik Merkezinde verilen ücretsiz kurslara katılmalarını istiyoruz. Polis Haftası nedeniyle bize her konuda desteklerini esirgemeyen Ardahan İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal’a satranç camiamız olarak teşekkürlerimizi iletiyorum" dedi.
Turnuvada dereceye girenler belirlenirken, her üç kategoride 1. olan sporculara tablet, 2. olan sporculara kablosuz kulaklık, 3. olan sporculara akıllı saat verilecek.
Turnuvada kategorilerinde dereceye giren sporcular şöyle oluştu:
"78 Yaş kategorisi: Ozan Çimen, Muhammet Emin Gökçe, Mehmet Alp Özkara
910 yaş kategorisi: Ayberk Tuna Akkuş, Eren Çimen, Deniz Yamaç Salduz
1114 yaş kategorisi: Osman Efe Eroğlu, Mert Yiğit Gür ve Metehan Alp Arslan"

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