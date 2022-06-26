Ata Tohum Kavılca değerlendirme toplantısı yapıldı

Ardahan’da Ata Tohum Kavılca Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi çerçevesinde 2022 yılı içerisinde yapılacak çalışmalar öncesinde UNO firması ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında değerlendirme toplantısı yapıldı.

Ata Tohum Kavılca Buğdayının ana vatanı olan Ardahan’da atalık kavılca tohumunu yaygınlaştırmak için çalışmalar devam ediyor. Ardahan merkez, Damal, Çıldır, Hanak ve Göle ilçelerinde atalık kavılca tohumunun üretim alanlarını artırmak amacıyla UNO firmasıyla işbirliği proje çerçevesinde yapılan toplantıda; 2022 yılı DİTAP sözleşme içerikleri, iyi tarım uygulamalarını hayata geçiren çiftçi sayısını 100’e çıkarılması, TARSİM (Tarım Sigortaları Havuzu) konularında karşılık talep ve istişare yapıldı.

Toplantıya İl Müdür Yardımcısı Soner Fuat Yilmaz, DİTAP Bakanlık Koordinatörü Zeki Seyran, Bitkisel Üretim Şube Müdürü Mustafa Aydın, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Akın Saraçoğlu, Çıldır İlçe Müdürü Merve Yılmaz, DİTAP İl Sorumlusu Deniz Altın ve Ziraat Mühendisi Burcu Koç, Ziraat Mühendisi Adem Doymaz katılım sağlarken, UNO firmasından Satın Alma Müdürü Özge Güler ve Direktör Ozan Ekin Yamen katıldı.

Karşılıklı değerlendirmelerin yapılarak projenin sürdürülebilirliği konusunda iş birliğinin devam ettirilmesi kararı alındı.

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