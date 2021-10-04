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Ardem Patapoutian kimdir, kaç yaşında, nereli? Nobel Tıp Ödülünü kazanan Ardem Patapoutian hakkında

Nobel ödüllerinin sahipleri belli olmaya başladı. Bu yıl tıp alanında ödül David Julius ve Ardem Patapoutian ikilisi oldu. Peki Ardem Patapoutian kimdir? İşte hem bu sorunun yanıtı hem de nobel kazandıran çalışması ile ilgili ayrıntılar...

Ardem Patapoutian kimdir, kaç yaşında, nereli? Nobel Tıp Ödülünü kazanan Ardem Patapoutian hakkında

Nobel Tıp Ödülü'nün sahipleri açıklandı. ABD'li bilim insanlarından biri olanArdem Patapoutian da ödüllerden birinin sahibi oldu. İşte Ardem Patapoutian ile ilgili bilgiler...

ARDEM PATAPOUTIAN KİMDİR?

Ardem Patapoutian, California'daki Scripps Research'te bir Ermeni-Amerikalı moleküler biyolog olarak çalışıyor.

Ağrı duyusunun moleküler mekanizmaları üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Amerikalı bir fizyolog olan David Julius, San Francisco'daki California Üniversitesi'nde profesörlük yapıyor.

ARDEM PATAPOUTIAN'A NOBEL KAZANDIRAN ÇALIŞMASI NEDİR?

2021 yılı Nobel Psikoloji veya Tıp Ödülü, David Julius ile Ardem Patapoutian´a sıcaklık ve dokunma reseptörleri keşfettikleri için verildi.

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