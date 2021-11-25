'Ardıç'ın yeni 'Nefes'i 0:00 / 0:00

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Sözü ve müziği Kerem Araz'a ait olan "Nefes" adlı şarkının iddialı düzenlemesinde ise başarılı aranjör Barış Engürlü'nün imzası yer alıyor.



Ardıç, bir dinleyicisinin şarkısının sözlerinden çok etkilenmesi sonucunda hayata veda etmesinin ardından durumu kaldıramayarak müziğe ara vermiş ve geçtiğimiz günlerde Murat Göğebakan'ın efsaneleşen ve kült olmuş şarkısı "Kalbim Yaralı" ile müzikseverlerle yeniden buluşmuştu.



Ardıç'ın yeni projesinin klibini ise genç ve başarılı yönetmen Buğra Karaçam çekti. Şarkıcının klibi hem görsel hem de duygusal anlamda dinleyicisinden tam not alacak.

Ardıç'ın yeni şarkısı "Nefes", tüm müzik platformlarında yerini aldı.