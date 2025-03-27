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        Haberler Bilgi Gündem Arefe günü ve bayramda AVM'ler açık mı, kapalı mı? Ramazan Bayramı'nda AVM'lerin çalışma durumu ve saatleri

        Arefe günü ve bayramda AVM'ler açık mı, kapalı mı?

        Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte bayram tatilinde hangi işletmelerin açık olacağını merak ediliyor. Bayram süresince resmi tatil uygulanırken, alışveriş merkezlerinin çalışma saatleri araştırılıyor. Özellikle bayram alışverişi yapmak isteyenler, AVM'lerin açık olup olmadığını ve hangi saatlerde hizmet vereceğini öğrenmek istiyor. Peki, Ramazan Bayramı'nda AVM'ler açık olacak mı, çalışma saatlerinde değişiklik var mı? İşte bayramda AVM'lerin açılış ve kapanış saatleriyle ilgili detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2025 - 20:40 Güncelleme: 27.03.2025 - 20:42
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        Ramazan Bayramı öncesinde, alışveriş merkezlerinin bayramda hizmet verip vermeyeceği gündemde. Resmi tatil kapsamında kamu kurumları, okullar ve hastaneler kapalı olacak, ancak AVM’lerin durumu araştırılıyor. Bayram boyunca alışveriş yapmak veya vakit geçirmek isteyenler, AVM’lerin açılış ve kapanış saatlerini merak ediyor. Peki, bayramda AVM’ler çalışacak mı, saat kaçta açılıp kapanacak? İşte bayramda alışveriş merkezlerinin çalışma saatleri hakkında merak edilenler…

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        BAYRAMDA AVM'LER AÇIK MI 2025?

        Ramazan Bayramı'nda genel olarak AVM'ler normal çalışma saatlerinde vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Ancak bazı AVM'ler Ramazan Bayramı'nın ilk günü kapalı olabiliyor.

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        Ayrıca AVM'lerin çalışma saatleri de Ramazan Bayramı'nda değişiklik gösterebiliyor. Bazı AVM'ler çalışma saatlerini kısaltırken, bazıları ise uzatmayı tercih edebiliyor. Bu sebepten dolayı vatandaşların gidecekleri AVM'nin resmi internet sitesinden veya destek hattını arayarak bilgi almaları gerekiyor.

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