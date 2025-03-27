Ramazan Bayramı öncesinde, alışveriş merkezlerinin bayramda hizmet verip vermeyeceği gündemde. Resmi tatil kapsamında kamu kurumları, okullar ve hastaneler kapalı olacak, ancak AVM’lerin durumu araştırılıyor. Bayram boyunca alışveriş yapmak veya vakit geçirmek isteyenler, AVM’lerin açılış ve kapanış saatlerini merak ediyor. Peki, bayramda AVM’ler çalışacak mı, saat kaçta açılıp kapanacak? İşte bayramda alışveriş merkezlerinin çalışma saatleri hakkında merak edilenler…