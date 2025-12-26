Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim halka arz sonuçları açıklandı mı, kişi başına kaç lot düştü, kaç TL değerinde?

        Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim halka arz sonuçları açıklandı mı?

        Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim 'ARFYE' kodu ile talep toplama sürecini tamamladı. 47 milyon lot dağıtan firma 1 milyar TL halka arz büyüklüğü ile borsaya açılmaya hazırlanıyor. Peki, Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim halka arz sonuçları açıklandı mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2025 - 16:59 Güncelleme: 26.12.2025 - 16:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim halk arz oldu ve iki gün boyunca talep topladı. Yatırımcılar arasında 47 milyon dağıtımı gerçekleşti. Şimdi ise gözler halka arz sonuçlarına döndü. Peki, Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim halka arz sonuçları açıklandı mı?

        2

        ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Firma 25-26 Aralık 2025 tarihlerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında talep topladı ancak halka arz sonuçları henüz açıklanmadı.

        3

        ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM HİSSE FİYATI

        Firmanın hisse fiyatı 19,50 TL olarak belirlendi.

        4

        ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM FON KULLANIMI

        - Yüzde 15 Mikro alg yatırımının finansmanı.

        - Yüzde 55 Ham madde tedariki ve işletme sermayesi finansmanı.

        - Yüzde 30 Finansal ve cari borç ödemeleri.

        5

        ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM LOT MİKTARI

        Firma toplamda 47 milyon lot dağıtacak. Olası lot miktarı şöyle:

        - 150 Bin katılım ~ 157 Lot (3061 TL).

        - 250 Bin katılım ~ 94 Lot (1833 TL).

        - 350 Bin katılım ~ 68 Lot (1326 TL).

        - 500 Bin katılım ~ 47 Lot (916 TL).

        - 700 Bin katılım ~ 34 Lot (663 TL).

        - 1.1 Milyon katılım ~ 22 Lot (429 TL).

        - 1.6 Milyon katılım ~ 15 Lot (292 TL).

        - 2.2 Milyon katılım ~ 11 Lot (214 TL).

        6

        HANGİ BANKALARDA VAR?

        A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Acar Menkul Değerler A.Ş.

        Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Allbatross Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Anadolubank A.Ş.

        Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

        Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

        T.O.M Katılım Bankası A.Ş

        Bizim Menkul Değerler A.Ş.

        Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Colendi Menkul Değerler A.Ş.

        Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        DenizBank A.Ş.

        Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

        Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Garanti Bankası A.Ş.

        Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Global Menkul Değerler A.Ş.

        Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Türkiye Halk Bankası A.Ş.

        Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ing Bank A.Ş.

        Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Türkiye İş Bankası A.Ş.

        Kuveyt Türk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

        Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

        Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

        PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.

        Piramit Menkul Değerler A.Ş.

        Qnb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Qnb Bank A.Ş.

        Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Şekerbank T.A.Ş.

        Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Odea Bank A.Ş.

        Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

        Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        T. Vakıflar Bankası T.A.O.

        Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

        Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

        Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

        Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

        Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

        Ziraat Dinamik Banka A.Ş.

        Pay Menkul Değerler A.Ş.

        Prim Menkul Değerler A.Ş.

        7

        DİĞER HALKA ARZ DETAYLARI

        Halka açıklık: yüzde 25.71

        Halka arz büyüklüğü: 1 milyar TL

        Bist Kodu: ARFY

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Marketlerin 'pazar' tartışması büyüyor
        Marketlerin 'pazar' tartışması büyüyor
        İçişleri Bakanlığı açıkladı! 22 kent için yoğun kar alarmı!
        İçişleri Bakanlığı açıkladı! 22 kent için yoğun kar alarmı!
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        Ağabeyini kalbinden bıçakladı! Katil kardeşten ilk ifade!
        Ağabeyini kalbinden bıçakladı! Katil kardeşten ilk ifade!
        "Türkiye için nükleer enerji olmazsa olmaz"
        "Türkiye için nükleer enerji olmazsa olmaz"
        Bulgaristan kadar alanın inşasını bitirdik
        Bulgaristan kadar alanın inşasını bitirdik
        Mısır'dan Netanyahu'ya suçlama: Bölgeyi ateşe vermeye çalışıyor
        Mısır'dan Netanyahu'ya suçlama: Bölgeyi ateşe vermeye çalışıyor
        "Sağlık alanında güçlü altyapı oluşturduk"
        "Sağlık alanında güçlü altyapı oluşturduk"
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        Genç kadının cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Şüpheli: Kapıcı!
        Genç kadının cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Şüpheli: Kapıcı!
        Ortaya Onyedika!
        Ortaya Onyedika!
        Konuşmak için gitti, boğularak öldürüldü!
        Konuşmak için gitti, boğularak öldürüldü!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Asansörlerde neden ayna var?
        Asansörlerde neden ayna var?
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu