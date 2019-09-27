Argan yağı günümüzde bakım amaçlı birçok üründe kullanılmaktadır. İçeriğinde bulunan temel yağ asitleri ve yüksek E vitamini oranı ile oldukça yararlıdır. Argan yağı kullanımı; cildi nemlendirir, cildin esnekliğini artırır ve kuruluğu giderir.

Argan yağı içerisinde bulunan triterpenoit bileşenleri sayesinde cildi korur, mikropları öldürür. Zeytinyağından daha etkili olduğu bilinmektedir. Ayrıca içeriğinde bulunan steroller nedeniyle cildin metabolizmasını iyileştirerek; cildin nemini korur ve iltihaplanmaya iyi gelir. Bol E vitamini içermesinden dolayı da; cildi nemlendirerek, kırışıklıkların önlenmesine yardımcı olmaktadır.

Saç içinde kullanımı tavsiye edilen argan yağı; saçı nemlendirerek canlanmasına, yıpranan saçların güçlenmesine ve kepek oluşumuna engel olmaktadır. Nemlendirici ve koruyucu özelliği nedeniyle tırnak uzatmak isteyen bayanlar içinde en çok tercih edilenlerdendir. Tırnakların diplerine ve etlere uygulanan argan yağı; tırnakları güçlendirir, nemlendirir ve tırnakların çatlamasına engel olur.

Argan yağının cilt için kullanım alanları dışında da; içerdiği steroller nedeniyle kalbe ve kolesterole de oldukça iyi geldiği kanıtlanmıştır.

Mutlaka dikkat etmeniz gereken nokta; alacağınız argan yağının orijinal olmasıdır. Bazı kozmetik mağazalarında satılan ürünler kimyasal içerebilmektedir. Almadan önce içeriğini incelemeniz yararlı olacaktır.