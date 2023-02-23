Arı Ekmeği Nasıl Tüketilir? Arı Ekmeği Günde Ne Kadar Tüketilmeli?

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Arı Ekmeği Nasıl Tüketilir?

Arı ekmeği doğrudan çiğnenerek tüketilebilir. Dilerseniz suyla birlikte de arı ekmeğini tüketebilirsiniz. Direkt olarak tüketmek istemeyenler meyve suyu, yoğurt ya da sütle birlikte yiyebilirler. Öğün aralarında da tüketebileceğiniz bu besin hem yetişkinler hem de çocuklar için uygundur.

Arı Ekmeği Günde Ne Kadar Tüketilmeli?

Protein yönünden zengin olduğu gibi K vitamini, B vitamini ve aminoasitler yönünden de oldukça zengin bir gıdadır. Ayrıca 100 gram arı ekmeğinde 13 miligram P vitamini bulunmaktadır. Arı ekmeği dışında hiçbir gıda bu denli yüksek P vitaminine sahip değildir. Arı ekmeğinin tüketiminin her gün düzenli bir şekilde olması size istikrarlı bir fayda sağlayacaktır. Arı ekmeğini yetişkinler 6 ila 12 adet tüketebilirler. Çocuklar ise 3 ila 6 adet tüketmelidir.

Arı Ekmeği Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

Doğal bir vitamin ve mineral deposu olan arı ekmeği pek çok hastalığa şifa kaynağı olmaktadır. Peki, hangi hastalıklara iyi gelir? İşte arı ekmeğinin iyi geldiği başlıca hastalıklar:

Mide ve bağırsak sorunlarını düzenler.

Hafızayı güçlendirir, unutkanlığın önüne geçer.

Alerjik reaksiyonlara karşı etkilidir.

Karaciğeri korur.

Kansızlık, depresyon, karaciğer hasarı gibi rahatsızlıkların tedavisinde destekleyicidir.

Antiseptik özelliği sayesinde kanamalı diş tedavisinde etkindir.

Tansiyonu dengeler.

Kabızlık problemlerine iyi gelir.

Kan basıncı ve kolesterol seviyelerini düzenler.

Polene nazaran sindirimi kolaydır.

Hücre yenilenmesine katkı sağlar. Dolayısıyla düzenli kullanıldığında yaşlanma karşıtı etki gösterir.

Bağışıklığı destekler.

Çocuklarda gelişim yönünden oldukça faydalı etkilere sahiptir.

Kansızlık sorunlarında etkilidir.

Arı Ekmeği Ne İşe Yarar?

Antiseptik ve mikrop öldürücü özelliği bulunan arı ekmeği özellikle kanamalı diş hastalıklarında oldukça fayda sağlar. Bunun dışında yüksek orada asetilkolin barındırdığından dolayı tansiyonu dengeler ve kabızlık problemlerine iyi gelir.

Arı Ekmeği Nasıl Bir Şeydir?

Arıların salgılarıyla bir mayalanma sürecinden geçtiğinden dolayı arı ekmeği olarak adlandırılmaktadır. Polenin bal ile mayalanması olarak bilinen bu ekmeğin bir diğer adı da perga’dır. Görünüm itibariyle küçük bir karabiber tanesini andırır ve koyu renktedir.

Arı Ekmeği Kilo Aldırır Mı?

Arı ekmeği, uygun miktarlarda ve doğru şekilde tüketildiğinde kilo yapmamaktadır. Daha ziyade tokluk hissi yarattığından dolayı diyet listelerinde de kullanılabilir.

Arı Ekmeği Nasıl Yapılır?

Arı ekmeğini yapabilmemiz için gerekenler polen ve baldır. Bir kavanoz taze polenin içine bir miktar bal dökülür. Hazırlanan bu karışım tüm kavanozu doldurmalıdır. Doldurma işlemi bittikten sonra kavanozun kapağı hava almayacak şekilde sıkıca kapatılır. Mayalanmanın sağlanması için 15 gün oda sıcaklığında bekletilmelidir. 15 günün sonunda arı ekmeği tüketime uygun olacaktır.

**Oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçmek amacıyla, doktorunuzdan bilgi almadan burada yazılanları uygulamayınız. Metinde yer alanlar doktor reçetesi değil; tavsiye niteliğinde bilgilerdir.

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