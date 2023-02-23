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Haberler Sağlık Elma Sirkesi Nasıl Tüketilir? Elma Sirkesi Tok Karnına İçilir Mi, Zararlı Mı?
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Elma sirkesi nasıl tüketilir? Elma sirkesi tok karnına içilir mi, zararlı mı?

Fermente edilmiş elma suyundan yapılan elma sirkesi sirke türleri içerisinde en çok tercih edilendir. Yağ ve protein barındırmayan elma sirkesi geleneksel tıpta da kendine yer bulmuştur.

Elma Sirkesi Nasıl Tüketilir? Elma Sirkesi Tok Karnına İçilir Mi, Zararlı Mı?
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Elma Sirkesi Nasıl Tüketilir?

Genel olarak elma sirkesi salataların vazgeçilmezidir. Dilerseniz bir bardak suya birkaç damla ekleyerek seyreltip tüketebilirsiniz. Güçlü asitli yapısı nedeniyle dezenfektan görevi de görür. Bu sebeple özellikle temizliklerde de tercih edilir. Elma sirkesi aşırıya kaçılmadan tüketilmelidir. Aşırı tüketiminde mide asit dengesini olumsuz etkileyerek reflü, ülser gibi mide sorunlarına sebebiyet verebilir.

Elma Sirkesi Tok Karnına İçilir Mi?

Elma sirkesi sabah kahvaltıdan önce ve akşam yatmadan tüketilmesi tavsiye ediliyor. İçilmeden önce mutlaka seyreltilmelidir. Aç karnına alınan elma sirkesi uzun süre boyunca tokluk hissi verecek ve vücuttaki yağ yakımını hızlandıracaktır. Bu sebeple kahvaltıdan ortalama 30 dakika kadar önce içebilirsiniz.

Elma Sirkesi Tıkalı Damarları Açar Mı?

Pek çok faydası bulunan elma sirkesinin kalp hastalıklarına karşı da koruyucu işlevi vardır. Kalpteki kolesterolü düşürerek damar hastalıklarının önüne geçer. Kısacası evet, elma sirkesi tıkalı damarların açılmasına yardımcı olur, damarları rahatlatıp gevşetir.

Elma Sirkesinin Faydaları Nelerdir?

Elma sirkesinin faydaları pek çok alanda yer almaktadır. Cilt sağlığı, temizlik ve gıda elma sirkesinin faydalı olduğu alanların başlıcalarıdır. İşte elma sirkesinin faydaları:

  • İçerisinde yoğun miktarda asit bulunduğundan dolayı dezenfektan olarak kullanılır. Silme suyunun içerisine bir miktar elma sirkesi eklenebilir.
  • Seyreltilerek tüketildiğinde boğaz ağrısına iyi gelir.
  • Kan şekerini düşürmede önemli bir etkiye sahip olan elma sirkesi, bu özelliğiyle diyabetin kontrol altına alınmasını sağlar.
  • Kalp sağlığını destekler.
  • Elma sirkesi cilt sorunlarını ortadan kaldırır.
  • Tırnakları güçlendirir.
  • Vücut direncini arttırır, bağışıklığı güçlendirir.
  • Vermiş olduğu tokluk hissi sayesinde kilo vermeye yardımcı olur.
  • Diş temizliğinde kullanılabilir.
  • Parazitleri temizler.
  • Enfeksiyon giderici etkiye sahiptir.
  • Mide problemlerini yatıştırır.
  • Saçın ph seviyesini dengeler.

Elma Sirkesi Nasıl Kullanılır?

Elma sirkesi yemeklerde ve salatalarda tercih edilebilir. Ayrıca seyreltilerek de direkt olarak tüketimi mümkündür. 1 bardak suyun içine 1 tatlı kaşığı kadar elma sirkesini koyarak seyreltebilirsiniz. Gıda olarak tüketiminin yanında kişisel bakımlarda ve ev temizliklerinde de kullanımı yaygındır.

Elma Sirkesi Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

Pek çok hastalığa faydası dokunan elma sirkesi gücünü içinde bulunan asetik yapısından alır. Peki, elma sirkesi hangi hastalıklara şifa kaynağıdır?

  • Diyabet
  • Enfeksiyonlar
  • Bağırsak hastalıkları
  • Mide rahatsızlıkları
  • Kötü kolesterol
  • Gut hastalığı
  • Solunum yolu hastalıkları
  • Kalp ve damar hastalıkları

Elma Sirkesi İçilir Mi?

Elma suyu sirkesinin içerek de tüketebilirsiniz. Ancak içerisinde çok fazla asit olduğundan dolayı direkt olarak içilmesi mideye zarar verebilir bu yüzden seyreltilmeden içimi tavsiye edilmez.

Elma Sirkesi Cilde Nasıl Kullanılır?

Kişisel bakım ürünü olarak da kullanılan elma sirkesinin özellikle sivilceler üzerinde etkisi büyüktür. 1 litre suya 2-3 kaşık elma sirkesi katarak doğal bir tonik elde edebilirsiniz. Dilerseniz elma sirkesini soda ile karıştırarak da yüzünüze uygulayabilirsiniz. 3 yemek kaşığı soda ile 1 yemek kaşığı elma sirkesini karıştırarak pamuk ya da sprey yardımıyla cildinize yedirebilirsiniz. Bu uygulamayı sabah ve akşam olarak günde iki kez yapabilirsiniz.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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