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Enginar nasıl tüketilir? Enginar nasıl yenirse daha faydalı olur?

Papatyagiller familyasına ait olan enginar Güney Avrupa ve Akdeniz bölgesinde yetişir. Ülkemizde ise daha çok Marmara ve Ege bölgelerinde yetişen enginar bitkisinin insan sağlığı üzerinde pek çok faydası bulunmaktadır.

Enginar Nasıl Tüketilir? Enginar Nasıl Yenirse Daha Faydalı Olur?
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Enginar Nasıl Tüketilir?

Bahar aylarının vazgeçilmezi enginarın tüketim yönünden çeşitli alternatifleri mevcuttur. Enginar kalbi olarak da adlandırılan çanak enginar soyularak zeytinyağlı ya da etli yemeklerde tüketilebilir. Ya da dilerseniz enginar kalbini ufak ufak doğrayıp salatalarınıza katabilirsiniz. Lif bakımından zengin olan enginar kabızlık ya da ishal tarzı sorunlara iyi gelecektir. Dilerseniz öğüterek ya da doğrayarak çorbalarınızda da kullanabilirsiniz. Genellikle enginar yapraklarıyla enginar dolması yapılır. Enginar yaprağı ise kolesterol seviyesini dengeler.

Enginar Nasıl Yenirse Daha Faydalı Olur?

Enginar yaprakları gövdesine oranla faydalıdır. Yapraklarında gövdesine oranla 8 kat daha fazla sinarin bulunur. Bu sebeple enginarı yapraklarıyla yemek daha fayda sağlayacaktır. Safra salgılatıcı özelliğe sahip olan ciarin, karaciğer ve safra kesesinin düzenli çalışmasına yardımcı olur.

Enginar Çiğ Olarak Yenir Mi?

Gerek sinir sistemi gerekse sindirim sistemi üzerinde etkileri olan enginarın çiğ olarak tüketilip tüketilmeyeceği merak konusudur. Enginar çiğ olarak da tüketilebilir. Öyle ki 40 gün boyunca düzenli olarak tüketildiği takdirde karaciğeri yenilemektedir. Dilerseniz çiğ enginarın üzerine limon sıkarak da tüketebilirsiniz. Çiğ olarak tüketimi vitaminleri kaybetmemesi yönünden size artı bir avantaj sağlayacaktır.

Enginar Haftada Kaç Kez Yenmeli?

Enginar sebzesi artık karaciğer ile özdeşlemiş bir sebzedir. Çünkü enginar karaciğerin toksinlerden arınmasını sağlar. Bu sebeple mevsimi geldiğinde sık sık tüketilmelidir. Etkisini göstermesi açısından haftada 2-3 kez tüketilebilir.

Enginar Nasıl Temizlenir?

Enginar temizliği birkaç aşamadan oluşmaktadır. Aşamaları ise şöyledir:

  • Öncelikle enginarları suda iyice yıkayın.
  • Yaprak aralarının tam olarak temizlendiğinden emin olun.
  • Enginarın üstten iki parmak kadarını keskin bıçakla kesin.
  • Yaprakları iyice temizledikten sonra enginarın içinde tüylü bir kısım göreceksiniz, bu tüyleri kaşık yardımıyla çıkarabilirsiniz.
  • Enginar havayla temas ettiğinde kararma gösterebilir bu yüzden limonlu suda kısa bir süre bekletin.

Enginarı yapraklarıyla tüketmek istemiyorsanız tamamen soyduktan sonra kök kısmını bıçakla kesin. Sarı halde kalan enginarı ikiye bölerek içindeki tüylü kısmı iyice temizleyin. Aynı şekilde kararmaması için limonlu suda bekletin.

Karaciğer İçin Enginar Nasıl Tüketilmeli?

Enginarın düzenli tüketimi karaciğerinize fayda sağlayacaktır. Enginarda yer alan ciarin etken maddesi karaciğer yağlanmasına oldukça iyi gelmektedir. Karaciğer için çeşitli enginar kürleri bulunmaktadır. Öncelikle 4-5 adet enginar çanağını 1 litre suyun içerisine ekleyin ve ortalama 20 dakika kadar kaynamaya bırakın. Dilerseniz karışım soğuduktan sonra üzerine limon ya da bal da ekleyebilirsiniz. Bu kürü her sabah 1 bardak içerek tüketebilirsiniz. Kürün düzenli olarak tükettiğimi karaciğer sağlığınızı koruyacaktır.

Enginar Nasıl Pişirilir?

Enginarın alternatif pişirme metotları vardır. Enginarı ufak ufak doğrayıp soğanla harmanladıktan sonra zeytinyağlı ya da etli yemeklerinizle buluşturabilirsiniz. Ayrıca enginarın yapraklarını koparmadan enginar dolması yaparak da pişirebilirsiniz.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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