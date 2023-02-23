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Haberler Sağlık Doğal Yumurta Kabuğu Zarı Nasıl Tüketilir? Doğal Yumurta Kabuğu Sebzelere Nasıl Verilir?
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Doğal yumurta kabuğu zarı nasıl tüketilir? Doğal yumurta kabuğu sebzelere nasıl verilir?

Yüksek protein içeren yumurta sofralarımızın vazgeçilmez besin kaynaklarından biridir. İçerisinde pek çok vitamini barındıran yumurtanın kabuklarında bulunan zarlar da oldukça faydalıdır. Yumurtanın kabuk kısmıyla beyaz bölümü arasındaki ince zar yumurta kabuğu zarıdır.

Doğal Yumurta Kabuğu Zarı Nasıl Tüketilir? Doğal Yumurta Kabuğu Sebzelere Nasıl Verilir?
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Doğal Yumurta Kabuğu Zarı Nasıl Tüketilir?

Doğal yumurta kabuğu zarı dediğimizde birçoğumuz bu terimden bihaberdir. Bu sebeple de çoğunlukla bu zar kullanılmayıp çöpe atılmaktadır. Peki, bu zarı kullanmak istersek nasıl tüketebiliriz. Öncelikle yumurtanın kabuğunu atmadan zarı çıkarıp yiyebilirsiniz. Bu şekilde tüketimi özellikle ağrılar üzerinde yarar sağlar. Dilerseniz takviye edici gıda olarak yumurta kabuğu zarı kapsüllerini de kullanabilirsiniz. Yumurta kabuğu zarının başlıca bilinen faydaları:

  • İçerdiği yüksek kalsiyum nedeniyle kemik ağrılarına iyi gelir.
  • Kireçlenmeyi önler.
  • Saçları besler.
  • Hücre yenileyici özelliği vardır.
  • Cildin genç bir görünüme kavuşmasına yardımcı olur.
  • Sebzeler için gübre görevi görür.
  • Diş çürümesini önler, ağız kokusunu giderir.
  • Derideki yaraların iyileşmesine katkı sağlar.
  • Kemik erimesini önler.
  • Menisküs yırtıklarını onarır.

Yumurta Kabuğu Sebzelere Nasıl Verilir?

Yumurta kabukları bahçelerde kullanıldığında gübre görevini görür. Bahçelerdeki sebzelerin dibine koyduğumuz kabuklar sebzelerin verimini arttıracaktır. Çapalayarak ekimi gerçekleştirilen yumurta kabukları yüksek miktarlarda kalsiyuma sahiptir. Bu sebeple de sebzeyi besleyecek gelişimine katkı sağlayacaktır. Dilerseniz saksıda yetişen sebzelerinin dibine de yumurta kabuklarını ekebilirsiniz.

Yumurta Kabuğu Kireçlenmeye İyi Gelir Mi?

Yumurta başlı başına protein kaynağı olduğundan dolayı kabuğa da yüksek oranda protein bulundurmaktadır. İçerdiği bu yüksek protein miktarı özellikle kemikler için oldukça faydalıdır. Bu sebeple kireçlenmesi olanların mutlaka tüketmesi gereken bir besindir. Kemik erimesi ve eklem ağrıları için doğal bir ilaç görevi görür. Faydalı bileşenleri bir arada bulunduran yumurta kabuğu tamamlayıcı bir tedavi olarak uygulanabilir.

Yumurta Kabuğu Yenirse Ne Olur?

Doğru yöntemlerle tüketildiğinde yumurta kabuğunun herhangi bir zararı söz konusu değildir. Ancak yumurta kabuğunun boğazınızdan rahat geçmesi ve tahriş yaratmaması sebebiyle büyük parçalar halinde yutulmaması gereklidir. Yumurta kabukları iyice öğütülüp toz haline getirilerek de tüketilebilir. Burada püf nokta yumurtaların iyi yıkanmasıdır ve mikroplardan arındırılmasıdır.

Yumurta Kabuğu Zarı Nasıl Soyulur?

Çiğ ya da haşlanmış yumurtada bulunan yumurta kabuğu zarını elde etmek için dikkatli bir şekilde soymalıyız. Çiğ yumurtadan zarı elde etmek haşlanmış yumurtaya göre daha kolaydır. Çiğ yumurta kırılarak içi güzelce boşaltılır. Yumurtanın içi sıvı olduğundan dolayı iç kabuk nemli olacaktır. Bu da zarı daha belirgin hale getirecektir. Zar dikkatli bir şekilde kabuktan çekilerek çıkartılır. Elde ettiğimiz bu zarı yıkayarak temizlemeliyiz. Temizle işleminin tamamlanmasından sonra zarı kullanabiliriz. Peki, haşlanmış yumurtadan yumurta kabuğu zarını nasıl soyabiliriz? Öncellikle yumurta haşlandığı için zar yumurtanın üzerine yapışacaktır. Bu haliyle doğrudan tüketebilirsiniz.

Yumurta Zarının Cilde Faydaları

Yumurta zarı içerdiği kolajenler sebebiyle hücre yenileyici özelliğe sahiptir. Hücre yenileyici özelliğinden dolayı yaşlanma belirtilerinin önüne geçer. Daha canlı ve genç bir görünüme kavuşmanıza yardımcı olur. Ayrıca içerisinde bulanan mineral zenginliği sayesinde cildinizin ölü hücrelerden arınmasına yardımcı olur.

**Oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçmek amacıyla, doktorunuzdan bilgi almadan burada yazılanları uygulamayınız. Metinde yer alanlar doktor reçetesi değil; tavsiye niteliğinde bilgilerdir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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