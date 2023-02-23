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Hindistan cevizi nasıl tüketilir? Çiğ hindistan cevizi nasıl yenir?

Palmiyegiller familyasından gelen Hindistan cevizi tropik bölgelerde yetişen bir meyvedir. Hoş kokusu ve tadıyla hemen hemen her sektörde kendine yer edinmiş hindistan cevizi özellikle cilt ve saç bakımları için hindistan cevizi yağı olarak kullanılmaktadır.

Hindistan Cevizi Nasıl Tüketilir? Çiğ Hindistan Cevizi Nasıl Yenir?
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Hindistan Cevizi Nasıl Tüketilir?

Hindistan cevizini dilerseniz çiğ olarak dilerseniz de suyundan faydalanarak tüketebilirsiniz. Hindistan cevizi sert kabuklu bir meyve olduğundan dolayı kırılarak tüketilmesi gerekir. Hindistan cevizi kabuğunu kırdıktan sonra içeriğindeki beyaz kısma ulaşacaksınız. Bu beyaz kısmı ezerek sütünü çıkartabilirsiniz. Ya da kurutarak pasta ve tatlılarda kullanabilirsiniz. Hindistan cevizi suyunu başka meyvelere katarak kendinize kokteyl oluşturabilirsiniz. Görüldüğü üzere hindistan cevizinde pek çok tüketim alternatifi mevcuttur.

Çiğ Hindistan Cevizi Nasıl Yenir?

Hindistan cevizini ikiye böldükten sonra içinde yer alan beyaz kısmı çıkarıp dilimleyerek tüketebilirsiniz. Dilerseniz bu beyaz kısmı rendeleyerek tatlılarınızı süsleyebilirsiniz. Ayrıca aromasından yararlanmak amacıyla yemeklerinize de katabilirsiniz.

Kurutulmuş Hindistan Cevizi Nasıl Tüketilir?

Zengin vitamin çeşitliliğine sahip olan hindistan cevizi, kurutulmuş olarak tüketildiğinde de oldukça yararlıdır. Kurutulmuş hindistan cevizi genellikle pasta ve tatlılarda süsleme amacıyla sıkça kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra cips olarak da tüketimi sağlanmaktadır.

Hindistan Cevizi Suyu Nasıl Muhafaza Edilir?

Hindistan cevizinin kabuğunu kırmadan serin bir yerde ortalama 4 ay kadar muhafaza edebilirsiniz. Kabuğunu kırdıktan sonra ise iç kısımlarını 4 güne kadar buzdolabında saklayabilirsiniz. O da sıcaklığında ise 5-10 gün arasında saklanır çünkü hindistan cevizi açıldıktan sonra dış etmenlere dayanıksız hale gelir. Zamanla sıvısı acıyıp ekşi bir hale dönüşmeye başlar. Bu yüzden hemen tüketilmeyecekse buzdolabına konması gerekir.

Hindistan Cevizi Sütü Ne Kadar Tüketilmeli?

Potasyum ve magnezyum yönünden zengin olan hindistan cevizi sütünü hazır olarak alabilir ya da evde kendiniz hazırlayabilirsiniz. Hindistan cevizi sütü, hindistan cevizinin olgun kısmından elde edilen bir süt beyazı sıvıdır. Hinditan cevizi sütünü aldıktan sonra ortalama 2-3 gün içerisinde tüketmeye özen gösterin.

Hindistan Cevizi Günde Ne Kadar Tüketilmeli?

Yüksek oranda doymuş yağı bünyesinde barındıran hindistan cevizi düzenli tüketildiğinde şeker yeme isteğini bastırır, kilo kontrolü sağlar ve hazımsızlığı kolaylaştırır. Tabii her besinin olduğu gibi hindistan cevizinin günlük tüketiminin de bir sınırı vardır. Çünkü hindistan cevizinin fazla tüketimi ishal ve sivilce problemlerine yol açabilir. Günlük tavsiye edilen tüketim miktarı 1 adettir. Hindistan cevizi yağını ise günde 2 yemek kaşığı tüketmek daha sağlıklı olacaktır.

Hindistan Cevizi Nasıl Kurutulur?

Hindistan cevizinden daha uzun süreli yararlanabilmenin en iyi yolu kurutmaktadır. Öncelikle hindistan cevizini kırarak işe başlamalısınız. İkiye böldüğünüz hindistan cevizinin içerisinde yer alan beyaz kısım çıkarılarak rendelenir. Bu rendelenen beyaz kısımlar 50-55 derecelik fırında yaklaşık 3 saat kadar kurutulmaya bırakılmalıdır. Dilerseniz rendelenen beyaz kısımları güneşli ortamda da kurutabilirsiniz. Tüm bu işlemler bittikten sonra kurutulan hindistan cevizlerini ağzı kapalı bir kapta saklayabilirsiniz.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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