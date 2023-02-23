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Granola nasıl tüketilir? Granola sütle pişirilir mi?

İçeriğinde yulaf ezmesi, meyve çeşitleri ve kuruyemiş barındıran granola oldukça doyurucu ve besleyicidir. Yüksek besin değerlerine sahip olan granola kalsiyum ve fosfor yönünden de zengindir.

Granola Nasıl Tüketilir? Granola Sütle Pişirilir Mi?
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Granola Nasıl Tüketilir?

Özellikle şehir hayatının yoğunluğunda kaybolanlar yemek için vakit bulamayabiliyor. Tam da bu noktada karşımıza aperatif ürünler kurtarıcı olarak çıkıyor. Granola hazırlanışı ve tüketimi itibariyle kolay ve pratiktir. Granolayı tıpkı yulaf gibi tüketebilirsiniz. Genellikle süt ile beraber karıştırılarak tüketim sağlansa da yoğurtla ya da kefirle de yiyebilirsiniz. Genellikle ara öğün ve kahvaltılarda tüketilen granolayı dilerseniz herhangi bir karışım eklenmeden direkt çerez tarzı tüketebilirsiniz.

Diyette Granola Yenir Mi?

İçerdiği yüksek lif oranıyla tokluk hissinizi destekleyen granola, diyet listelerinin vazgeçilmez atıştırmalığıdır. Ancak diyet yapmak isteyenler markette hazır olarak satılan granola paketlerini almamalıdır. Bu paketler işlemden geçtiğinden dolayı içeriğindeki şeker oranı yüksektir. Bu sebeple evde hazırlayacağınız granola diyetiniz için daha sağlıklı olacaktır.

Granola Pişirilir Mi?

Granolayı evde pişirmek için herhangi bir özel yöntem bulunmamaktadır. Daha çok sizin tercih ettiğininiz malzemelerle birlikte ortalama bir saat kadar fırınlanır. Yulaf, fındık, ceviz, kuru meyveleri harmanlayarak pişirilme işlemi yapılır. Fırın önceden ısıtılmış olmalıdır. Fırınlama işleme sırasında 10-15 dakikalık aralıklarla granola çıkartılıp karıştırılmalıdır.

Hazır Granola Nasıl Yenir?

Hazır olarak marketlerden temin ettiğimiz granola tıpkı yulaf ezmesi ya da müsli gibi tüketilebilir. Tercihe göre süt ya da yoğurt karışımıyla harmanlanan granola’ya taze meyveler de eklenilebilir. Bunun dışında granola tüketiminin pek çok yolu var. Kek, parfe, lapa ya da tatlıyla birlikte de granola’yı tüketebilirsiniz.

Granola Sütle Pişirilir Mi?

Granola tüketiminde malzemelerin süt ile pişirilmesi gerekmez. Fırınlanan malzemeler soğuduktan sonra gronalayı hemen tüketeceksek soğuk süt ya da yoğurt kullanabiliriz.

Granola Nedir?

Granola, yulaf ve pek çok tahılın kuru meyvelerle harmanlanarak bal tarzı tatlandırıcılarla tüketildiği bir besindir. İçerdiği zengin besin grupları sayesinde hem sindirime yardımcı olur hem de enerji verir. Genellikle kuru meyveler eklenilerek tüketilir; kayısı, muz, kuru üzüm gibi. Granolanın birçok faydası vardır. Bunlar:

  • Kabızlığı önler. Sindirim sistemini rahatlatır.
  • Kalp damar sistemi için oldukça sağlıklıdır.
  • Protein kaynağıdır.
  • Kolesterolü düşürücü etkisi vardır.
  • Süt ile birlikte tüketildiğinde kas ve kemik sistemini koruyucu etkisi vardır.
  • Kilo vermeye yardımcı olur.
  • Hafızayı güçlendirir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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