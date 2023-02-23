İğde Nasıl Tüketilir?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam İğde Nasıl Tüketilir? İğde Kabuğu Yenir Mi, Zararlı Mı?
ABONE OL

İğde nasıl tüketilir? İğde kabuğu yenir mi, zararlı mı?

Azotu kökünde depolayabilme özelliğinden dolayı en verimsiz topraklarda dahi yetişebilen iğde meyvesi görünüş itibariyle zeytini andırır. Güçlü bir antioksidan kaynağı olan bu meyve, ülkemizde özellikle Güneydoğu ve İç Anadolu bölgesinde yetişmektedir.

İğde Nasıl Tüketilir? İğde Kabuğu Yenir Mi, Zararlı Mı?
HABERTURK.COM

İğde Nasıl Tüketilir?

İğde meyvesinin farklı tüketim alternatifleri mevcuttur. Dilerseniz iğdeyi hem taze hem de kuru olarak tüketebilirsiniz. Yapraklarını ve çiçeklerini haşlayarak çay olarak hazırlayabilirsiniz. Tercihe bağlı olarak iğdeden reçel de yapılabilir. Kaynattığınız iğdenin suyuyla gargara da yapabilirsiniz. Toz haline getirerek yemeklerinize katabilirsiniz. Ayrıca kabuklarını soyarak ya da direkt kabuklarıyla da tüketebilirsiniz.

İğde Kabuğu Yenir Mi?

İğde meyvesi sert bir kabuğa sahip olduğundan dolayı genellikle kabuğu soyularak tüketilir. İğdenin içerisinde yer alan beyaz kısım daha kolay hazmedilir. Dilerseniz kabuğu ile de tüketebilirsiniz. Kabukla tüketiminin herhangi bir zararı yoktur. Ancak kabuk sert olduğundan ötürü hazımsızlıklara yol açabilir.

İğde Çayı Nasıl Yapılır?

İğde yapraklarından ve iğdenin kendisinden elde edilerek hazırlanan iğde çayı, vücuttaki demir oranını arttırmaktadır. Market ya da aktarlarda hazır olarak satılan iğde çayını iğde meyvesiyle evde de hazırlayabilirsiniz. İşte iğde çayı yapımı ve gerekli malzemeler:

  • Bir bardak içme suyu
  • 4-5 adet iğde meyvesi

Hazırlanış:

Öncelikle içme suyu iyice kaynatılır. 4-5 adet iğde meyvesinin kabukları soyulur ve kaynayan suya atılır. Ortalama 5 dakika demlenmeye bırakılır. Demleme işlemi bittikten sonra çayı süzerek tüketebilirsiniz.

İğde Günde Ne Kadar Yenmeli?

Hemen hemen her gıdanın fazla tüketimi zararlıdır. Özellikle sindirim sistemi üzerinde istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Eğer iğde direkt olarak meyve formunda tüketilecekse günlük 20 âdeti geçmemelidir. Çay olarak içilecekse günde 1 fincan yeterlidir. Süt karışımıyla tüketilecekse yine günde 1 bardağı geçmemelidir. Ancak iğde meyvesi kan şekerini yükseltebileceğinden özellikle şeker hastaları bu porsiyonları yarıya düşürerek tüketmelidir.

İğde Süt Karışımı Nasıl Yapılır?

İğde meyvesi süt ile de karıştırılarak tüketilebilir. Özellikle süt ile tüketildiğinde kemikler üzerinde güçlendirici etkiye sahiptir. Peki, bu karışım nasıl yapılır? İşte malzemeler:

  • Bir bardak süt
  • Bir tatlı kaşığı iğde çekirdeği unu

Yapılışı:

Öncelikle iğde kabukları soyulup çekirdekleri çıkartılır. Bu çekirdekler blenderdan geçirilerek un haline getirilir. Bir bardak sütün içine un haline getirilen iğdeden bir tatlı kaşığı kadar un eklenir ve karıştırılır. Dilerseniz bir çay kaşığı bal ilavesi yapabilirsiniz.

Kuru İğde Nasıl Yenir?

İğde meyvesi direkt meyve olarak ya da kuru iğdeyi un haline getirerek tüketebilirsiniz. Kuru iğdeden yapılan un tariflerde kullanılabilir. İğde ununu hamur işlerinde, böreklerde ve poğaçalarda kullanabilirsiniz.

İğde Kabuklu Mu Yenir Kabuksuz Mu?

Eğer iğde meyvesini taze olarak tüketmek istiyorsanız kabuklarını soyup çekirdeklerini çıkartarak tüketebilirsiniz. İğde meyvesinin kabuğu sert olduğundan ve iç beyaz kısmı daha kolay yenildiğinden dolayı iğdeyi kabuksuz yemeyi tercih edebilirsiniz. Dilerseniz kabuklu olarak da iğdeyi tüketebilirsiniz. Bu tamamen sizin damak zevkinize kalmıştır.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

444 0 333 Nerenin Numarası? 4440333 Telefon Numarası Kime Ait ve Neden Arar?
YAŞAM 444 0 333 nerenin numarası?
444 0 666 Nerenin Numarası? 4440666 Telefon Numarası Kime Ait ve Neden Arar?
YAŞAM 444 0 666 nerenin numarası?
444 0 888 Nerenin Numarası? 4440888 Telefon Numarası Kime Ait ve Neden Arar?
YAŞAM 444 0 888 nerenin numarası?
444 1 444 Nerenin Numarası? 4441444 Telefon Numarası Kime Ait ve Neden Arar?
YAŞAM 444 1 444 nerenin numarası?
444 2 525 Nerenin Numarası? 4442525 Telefon Numarası Kime Ait ve Neden Arar?
YAŞAM 444 2 525 nerenin numarası?
444 0 444 Nerenin Numarası? 4440444 Telefon Numarası Kime Ait ve Neden Arar?
YAŞAM 444 0 444 nerenin numarası?
Tuğba İsminin Anlamı Nedir? Tuğba İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Tuğba İsminin Anlamı
Mihrimah İsminin Anlamı Nedir? Mihrimah İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Mihrimah İsminin Anlamı
Sara İsminin Anlamı Nedir? Sara İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Sara İsminin Anlamı
Sanem İsminin Anlamı Nedir? Sanem İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Sanem İsminin Anlamı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.