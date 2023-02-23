HABERTURK.COM

İğde Nasıl Tüketilir?

İğde meyvesinin farklı tüketim alternatifleri mevcuttur. Dilerseniz iğdeyi hem taze hem de kuru olarak tüketebilirsiniz. Yapraklarını ve çiçeklerini haşlayarak çay olarak hazırlayabilirsiniz. Tercihe bağlı olarak iğdeden reçel de yapılabilir. Kaynattığınız iğdenin suyuyla gargara da yapabilirsiniz. Toz haline getirerek yemeklerinize katabilirsiniz. Ayrıca kabuklarını soyarak ya da direkt kabuklarıyla da tüketebilirsiniz.

İğde Kabuğu Yenir Mi?

İğde meyvesi sert bir kabuğa sahip olduğundan dolayı genellikle kabuğu soyularak tüketilir. İğdenin içerisinde yer alan beyaz kısım daha kolay hazmedilir. Dilerseniz kabuğu ile de tüketebilirsiniz. Kabukla tüketiminin herhangi bir zararı yoktur. Ancak kabuk sert olduğundan ötürü hazımsızlıklara yol açabilir.

İğde Çayı Nasıl Yapılır?

İğde yapraklarından ve iğdenin kendisinden elde edilerek hazırlanan iğde çayı, vücuttaki demir oranını arttırmaktadır. Market ya da aktarlarda hazır olarak satılan iğde çayını iğde meyvesiyle evde de hazırlayabilirsiniz. İşte iğde çayı yapımı ve gerekli malzemeler:

Bir bardak içme suyu

4-5 adet iğde meyvesi

Hazırlanış:

Öncelikle içme suyu iyice kaynatılır. 4-5 adet iğde meyvesinin kabukları soyulur ve kaynayan suya atılır. Ortalama 5 dakika demlenmeye bırakılır. Demleme işlemi bittikten sonra çayı süzerek tüketebilirsiniz.

İğde Günde Ne Kadar Yenmeli?

Hemen hemen her gıdanın fazla tüketimi zararlıdır. Özellikle sindirim sistemi üzerinde istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Eğer iğde direkt olarak meyve formunda tüketilecekse günlük 20 âdeti geçmemelidir. Çay olarak içilecekse günde 1 fincan yeterlidir. Süt karışımıyla tüketilecekse yine günde 1 bardağı geçmemelidir. Ancak iğde meyvesi kan şekerini yükseltebileceğinden özellikle şeker hastaları bu porsiyonları yarıya düşürerek tüketmelidir.

İğde Süt Karışımı Nasıl Yapılır?

İğde meyvesi süt ile de karıştırılarak tüketilebilir. Özellikle süt ile tüketildiğinde kemikler üzerinde güçlendirici etkiye sahiptir. Peki, bu karışım nasıl yapılır? İşte malzemeler:

Bir bardak süt

Bir tatlı kaşığı iğde çekirdeği unu

Yapılışı:

Öncelikle iğde kabukları soyulup çekirdekleri çıkartılır. Bu çekirdekler blenderdan geçirilerek un haline getirilir. Bir bardak sütün içine un haline getirilen iğdeden bir tatlı kaşığı kadar un eklenir ve karıştırılır. Dilerseniz bir çay kaşığı bal ilavesi yapabilirsiniz.

Kuru İğde Nasıl Yenir?

İğde meyvesi direkt meyve olarak ya da kuru iğdeyi un haline getirerek tüketebilirsiniz. Kuru iğdeden yapılan un tariflerde kullanılabilir. İğde ununu hamur işlerinde, böreklerde ve poğaçalarda kullanabilirsiniz.

İğde Kabuklu Mu Yenir Kabuksuz Mu?

Eğer iğde meyvesini taze olarak tüketmek istiyorsanız kabuklarını soyup çekirdeklerini çıkartarak tüketebilirsiniz. İğde meyvesinin kabuğu sert olduğundan ve iç beyaz kısmı daha kolay yenildiğinden dolayı iğdeyi kabuksuz yemeyi tercih edebilirsiniz. Dilerseniz kabuklu olarak da iğdeyi tüketebilirsiniz. Bu tamamen sizin damak zevkinize kalmıştır.

ÖNERİLEN VİDEO