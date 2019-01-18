Konumuz Perga, diğer ismi ile arı ekmeği. Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre; işçi arılar, doğada sadece yazın bulunan poleni kışa saklamak için, balla ve kendi salgıladıkları enzimlerle fermente edip petek gözlerinde çok kıymetli bir gıda saklıyor.

Fitoterapist Doktor Elif Güveloğlu, “Bir insanın sadece arı ekmeği ve suyla beslenerek 6 ay sağlıklı şekilde yaşayabileceğini gösteren çalışmalar var” diyor.

Peki bu ekmeğin içeriğinde ne bulunuyor? Perganın yüzde 70'i polenden, yüzde 25'i ham baldan (çiçeklerden yeni toplandığı işlenmemiş haliyle) kalan yüzde 5'i ise balmumuyla karışmış arı enzimlerinden oluşuyor.

ARININ ENZİMLERİNDEN GELEN ŞİFA

Arı ekmeğini özel kılanın bu enzimlerde saklı olduğu belirtiliyor. Arı kendi salgıladığı enzimlerle polene şifa katarken, koruyucu olarak saf bal ve balmumu kullanıp harmanlayıp işliyor ve poleni peteklerde saklıyor. Bu enzimler, polendeki protein yapı taşları ile vitamin ve minerallerin daha hızlı kullanılmasına yarıyor ve biyoyararlanımı artırıyor. Daha da çarpıcı olanın, arının polendeki alerjen maddelere karşı antikor (panzehir) salgılayıp işlemesi olduğu belirtiliyor. Bu özellik, pergaya alerji aşısına benzer bir değer katıyor. Arı ekmeği bu özelliği nedeniyle alerjik durumlara karşı yatıştırıcı etkisi olan bir madde olarak değerlendiriliyor ve Çin tıbbında alerjilere destek olarak kullanılıyor.

32 AYRI AKTİF MOLEKÜL

'Molecules' dergisinde 2017 yılında yayınlanan Portekiz kaynaklı çalışmada, arı ekmeğinde 32 ayrı flavonol-glukozid yapıda aktif molekül tespit edildiği belirtiliyor. Bu maddelerin hücre kültürlerinde, birçok farklı kanser hücresinin kanser hücresine karşı toksik etki göstermesi dikkat çekici bulunuyor. Aynı hücre deneyleri, normal insan hücreleriyle yapıldığında ise bu hücrelere zarar gelmediği görülüyor. Deney raporunda, Perga'da ki bu moleküllerin kanser hücrelerine olan toksik etkisi “ılımlı düzey” olarak (moderate) nitelendiriliyor. Bu sonuç, “perga kanser ilacı olarak nitelendirilemez, ancak kanser hastalarının bu ekmeği tüketmelerinde yarar olabilir” anlamında değerlendiriliyor. “Sağlıklı kişilerde kullanılabilir mi” sorusunun yanıtı ise arının salgıladığı hücre yenileyici enzimlerin anti-aging etkisi olduğu için, “kullanabilir” şeklinde geliyor. “Bu hücre yenileyiciler kanser hücrelerini de yeniler mi?” sorusunun yanıtı ise “hayır yenilemez, çünkü kanser hücreleri ile sağlıklı hücrelerin genleri farklıdır” diye veriliyor.

SUYLA MI YUTULMALI, ÇİĞNEYEREK Mİ TÜKETİLMELİ?

Arı ekmeği hem suyla yutulabiliyor hem de doğrudan çiğneyerek tüketilebiliyor. Hafif acımsı, balla yoğrulmuş polen tadını ise arıların bitkilerden topladığı polifenol yapıdaki ilaç-moleküllerden alıyor. Konsantre bir madde olduğu için günde 5 -10 adet tüketmenin yeterli olduğu belirtiliyor.