Çiçeklerden polen taşıdıkları süreç içerisinde arıların kanatlarına onlarca besin yapışıyor ve onlar bu besinleri arı polenine dönüştürerek kendilerinin de tüketebileceği bir besin kaynağı oluşturuyorlar.

İşte bal arılarınca oluşturulan besin kaynağına ''arı poleni'' deniliyor. Genel olarak sarı renkli halleri görülse ve satılsa da aslında mor, siyah, kırmızı gibi farklı renklere de sahip olabiliyor. Osmanlı'nın da bilinen ilk gıda takviyelerinden biri olarak tüketilmiş. Bir insanın besin değeri anlamında ihtiyacı olan birçok şey arı polenin içerisinde saklı.

Arı Poleninin Faydaları Nelerdir?

Polenin içerisinde insan vücudu için önemli olan; A vitamini, B1 vitamini, B2 vitamini, B3 vitamini, B4 vitamini, B5 vitamini, B6 vitamini, B7 vitamini, B8 vitamini, B9 vitamini, B12 vitamini, C vitamini, D vitamini, E vitamini, H vitamini ve P vitamini, enzim, doğal hormon ve 22 çeşit amino asit bulunuyor. Bunların dışında;

Arı poleni enerjinizin yükselmesine yardımcı olur. Özellikle yorgun ve halsiz hissettiğiniz süreçlerde bu hislerin en aza inmesini sağlar ve hayat kalitenizi artırmanıza destektir.

İçerisindeki amino asitler sayesinde cildinizin daha parlak ve canlı görünmesine yardımcı olur.

Bağışıklık sisteminizin daha güçlü olmasını sağlar. Çabuk hastalığa yakalanan kişilerin daha kuvvetli olmasına özellikle yardımcı olur.

Sedef hastalığı, egzama, mantar gibi hastalıkların tedavisinde kullanılır. Cilde faydalıdır.

Kan dolaşımını düzenleyerek kalp ve damar hastalıklarının tedavisine yardımcı olur.

Akciğerlerin temizlenmesine yardımcı olur, üst solunum yolları hastalıklarının da tedavisinde kullanılır.

Kan şekerinin ve iştahın dengelenmesinde önemli rol oynar.

İçerisinde doğal hormon bulunması sebebiyle kısırlık tedavisinde kullanılır.

Hafızayı güçlendirir.

Kansızlık tedavisinde de düzenli bir şekilde tüketilmesi halinde büyük fayda sağlar.

Anne sütünün miktarını ve kalitesini arttırır, bebeğin zihinsel ve fiziksel gelişimine katkı sağlar.

Polenin insan vücuduna sayısız yararı vardır. Vücuda güç kazandırır ve kas yapısını güçlendirerek performansı artırmaya yardımcı olur. Özellikle çocukların büyüme çağında alması gereken vitaminleri karşılamaya yardımcı olur. İçerisinde bulunan aminoasit ve protein bakımından oldukça zengin olan polenin faydaları oldukça çoktur.

Antioksidan Özelliği Vardır: Polen de bulunan antioksidan özelliği vücudunuzun yenilenmesine ve yaşlanma etkilerini geciktirmeye yardımcı olur. Her gün düzenli polen tüketmeniz tavsiye edilir.

Polen de bulunan antioksidan özelliği vücudunuzun yenilenmesine ve yaşlanma etkilerini geciktirmeye yardımcı olur. Her gün düzenli polen tüketmeniz tavsiye edilir. Enerji Verir: Polenin içinde bulunan besin serisi çok geniş olduğundan vücuda büyük bir oranda doğal enerji verir. İçerisinde bulunan karbonhidrat, protein ve B vitaminleri sayesinde tüm gün vücudunuz yorgunluğa karşı direnç kazanır.