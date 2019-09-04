Yaz aylarında sık sık yaşanan arı sokması durumları; vücudun alerjisi yoksa herhangi bir tehlike arz etmez. Ancak; alerji mevcutsa mutlaka en yakın hastaneye başvurmak gerekir. Çünkü; arı sokması hemen müdahale edilmediğinde hayati tehlike yaratabilmektedir.

Arı Sokması Halinde Ne Yapılır?

Arının soktuğu yere buzla kompres yapılmalıdır ve o bölge sürekli soğuk tutulmalıdır.

Bu bölgeye soğuk yoğurt sürmek de o bölgedeki ağrıyı azaltmaya yardımcı olur.

Biraz maydanozu ezerek arının soktuğu bölgeye günde 1 defa uygulamak da ağrıyı hafifletmekte etkilidir.

Yatmadan önce 1 kaç kaşık sirkeye arpa unu karıştırıp macun halinde sürebilir, sabah da su ile iyice temizlemelisiniz.

Sarımsağın antibiyotik özelliği sayesinde, 3-4 tanesini ezerek sürülmesi ağrıyı geçirebilen bir yöntemdir.

Arının soktuğu yere 2 günde 1 lavanta yağı sürülebilir. Bu şişmesini engelleyecektir.

Soğanın suyu da arının soktuğu bölgeye damlatılırsa, ağrı ve şişlik azalacaktır.

Karbonat su ile karıştırılarak macun yapılır ve o bölgeye sürülür.

Bal da arı sokmalarında etkilidir. O bölgeye bal sürebilirsiniz.

Antihistaminik ve steroid kremlerden sürülebilir.

Amonyak da arı sokmalarında iyi gelen bir alternatiftir. Sokulan bölgeye birkaç damla damlatılabilir. (İdrar da etki eden yöntemdir)

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