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Arı sokmasına ne iyi gelir? En etkili yöntemler

Yaz aylarında çok sık rastladığımız olaylardan biri arı sokması. Arı sokması sonucu oluşan alerji nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Peki, arı sokmasına ne iyi gelir? Arı sokmasına idrar iyi gelir mi? İşte en etkili yöntemler

arı sokmasına de iyi gelir

Yaz aylarında sık sık yaşanan arı sokması durumları; vücudun alerjisi yoksa herhangi bir tehlike arz etmez. Ancak; alerji mevcutsa mutlaka en yakın hastaneye başvurmak gerekir. Çünkü; arı sokması hemen müdahale edilmediğinde hayati tehlike yaratabilmektedir. 

Arı Sokması Halinde Ne Yapılır?

  • Arının soktuğu yere buzla kompres yapılmalıdır ve o bölge sürekli soğuk tutulmalıdır.
  • Bu bölgeye soğuk yoğurt sürmek de o bölgedeki ağrıyı azaltmaya yardımcı olur.

  • Biraz maydanozu ezerek arının soktuğu bölgeye günde 1 defa uygulamak da ağrıyı hafifletmekte etkilidir.
  • Yatmadan önce 1 kaç kaşık sirkeye arpa unu karıştırıp macun halinde sürebilir, sabah da su ile iyice temizlemelisiniz.
  • Sarımsağın antibiyotik özelliği sayesinde, 3-4 tanesini ezerek sürülmesi ağrıyı geçirebilen bir yöntemdir.
  • Arının soktuğu yere 2 günde 1 lavanta yağı sürülebilir. Bu şişmesini engelleyecektir.
  • Soğanın suyu da arının soktuğu bölgeye damlatılırsa, ağrı ve şişlik azalacaktır.
  • Karbonat su ile karıştırılarak macun yapılır ve o bölgeye sürülür.
  • Bal da arı sokmalarında etkilidir. O bölgeye bal sürebilirsiniz.
  • Antihistaminik ve steroid kremlerden sürülebilir.
  • Amonyak da arı sokmalarında iyi gelen bir alternatiftir. Sokulan bölgeye birkaç damla damlatılabilir. (İdrar da etki eden yöntemdir)

Ata saldıran arılar atı öldürdü

 

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