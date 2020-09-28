Arı sütü, işçi bal arılarının ürettiği sütsü bir salgıdır. İçeriği coğrafya ve iklime bağlı olarak değişiklik gösterir. Bu ürün kraliçe arının gelişimi ve beslenmesi için kullanılması dolayısıyla İngilizce’ de “royal jelly” (kraliyet jölesi) adını almaktadır. Arı sütü polen ile sıkça birbirine karıştırılır ama bu iki ürün birbirinden tamamen farklıdır. Arı sütü, bal, polen, balmumu özellikle bal arılarından elde edilen ürünler olsa da birbirinden nerdeyse her bakımdan ayrılır.

Arı sütü, larvaların beslenmesinde ve ayrıca yetişkin kraliçeler için kullanılan bir bal arısı salgısıdır. İşçi arıların salgı bezlerinden salgılanır, cinsiyete veya sosyal sınıfına bakılmaksızın koloni içindeki bütün larvalar bu salgı ile beslenir. İşçi arılar, yeni bir kraliçe yetiştirmeye karar verdiğinde (bu genellikle eski kraliçenin zayıflaması ya da ölmesi nedeniyle olur),birkaç küçük larva seçer ve onları özel olarak inşa edilmiş kraliçe hücrelerinde bol miktarda arı sütü ile besler. Bu beslenme türü, yumurtalara kraliçe olmak için ihtiyaç duydukları gelişmiş yumurtalıklar dahil olmak üzere, kraliçe morfolojisini sağlar.

Arı Sütünün Faydaları Nelerdir?

Cilt için maske olarak kullanılabilir

Cildin güzelleşmesi ve pürüzsüzleşmesini sağlar ve sivilce problemlerini ortadan kaldırır

Yumurta ve sperm kalitesini arttırır

Göz altı torbaları için giderici ve faydalıdır

En büyük mucizesinden biri ise ömre ömür katması.

Cilt için merhem olarak da kullanılır

Kansere karşı etkilidir

Kanserli hücrelerin büyümesi yavaşlatır

Kısırlığa faydası vardır

Hastalıkları önler, mikropları yok eder

MS hastalığına iyi gelir

Hücre yenileyici özelliği vardır

Kan akışını düzenler

Tansiyonu dengeler

İnsülin gibi kanda bulunan şekeri yakar ve enerjiye dönüştürür

Balgam söktürücü özelliği bulunur

Astım, bronşit ve nefes darlığı çeken hastalara iyi gelir

Çocukların gelişimine katkı sağlar

Kemikleri güçlendirir, kas gelişimini sağlar

İçerdiği antioksidan sayesinde bağışıklık sistemini kanserli hücrelere karşı güçlendirir.

Sporcuların kemik yapısını güçlendirerek yaşanma ihtimali olan eklem ve kas ağrılarını önler. Ayrıca ciltlerinde tahriş sonrası enfeksiyon kapma olasılığını da sıfırlar.

Kan basıncını dengeleyerek, damar sertleşmesi ve kalp hastalıklarını önler.

Gece yatmadan önce bir kaşık tüketildiğinde uyku problemini ortadan kaldırır. Aynı zamanda uyurken vücut hücrelerinin daha sağlıklı yenilenmesini destekler.