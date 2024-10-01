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        Haberler Dünyadan Ariana Grande estetik sorularına yalan makinesine girerek cevap verdi - magazin haberleri

        Ariana Grande estetik sorularına yalan makinesine girerek cevap verdi

        Ariana Grande, yalan dedektörü altında estetik sorularına yanıt verdi. Ünlü şarkıcı, yaptırdığı ve yaptırmadığı estetikleri yalan makinesine bağlı olarak açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2024 - 16:40 Güncelleme: 01.10.2024 - 16:42
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        Ariana Grande, şimdiye kadar yaptırdığı tüm estetik uygulamaları açıkladı. Ünlü şarkıcı, yalan makinesi testini, yaptırmadığı estetik uygulamalarla ilgili uzun süredir devam eden söylentileri ortadan kaldırmak için iyi bir fırsat olarak kullandı.

        31 yaşındaki ABD'li şarkıcı, Vanity Fair'in yalan makinesi test serisine 'Wicked' filmindeki rol arkadaşı Cynthia Erivo ile birlikte katıldı.

        Grande, yaptırdığı ve yaptırmadığı estetik işlemler hakkındaki soruları yanıtladı.

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        Çocukluğundan beri yıllardır halkın gözü önünde olan ünlü yıldız, "Bunları yaptıran herkese tam destek veriyorum. Kadınları, erkekleri, tüm cinsiyetteki insanları güzel hissettiren her şeye izin verilmeli" dedi.

        İşte Grande'ye yalan dedektörü altında sorulan sorular ve yanıtları:

        Burun estetiği: Hayır.

        Göğüs iyileştirme: Hayır, bunu hayal edebiliyor musun?

        Yüz gerdirme: Hayır, henüz değil. Samimiyim.

        Badem göz ameliyatı: Hayır. Ama bunu, yaptırdığımı düşünen insanlar aracılığıyla keşfettim

        Çene implantı: Hayır, onu nasıl yapıyorlar?

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        Brezilya kalçası: Evet.

        Son soruya verdiği evet yanıtından sonra yalan dedektörü devreye girerek ünlü şarkıcıyı yalanladı.

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        Peki, ünlü şarkıcı hangi estetik uygulamaları yaptırmıştı?

        Grande, "Çeşitli yerlerime dolgu ve botoks yaptırdım. Ama dört yıl önce sonlandırdım" açıklamasını yaptı.

        #Ariana Grande
        #Estetik
        #Yalan makinesi
        #yalan dedektörü
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