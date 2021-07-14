Arife günü ne zaman, hangi tarihte? 2021 Kurban Bayramı arefe günü tarihi

Arife günü ya da yaygın diğer bir kullanımıyla arefe günü ne zaman? Hemen belirtelim ki arife esas itibariyle dini literatürde Kurban Bayramı'nın öncesindeki gün için kullanılıyor. Ancak günümüzde kamuoyunda yaygın olarak Ramazan Bayramı öncesindeki gün içinde arife tanımı yapılıyor. Peki, arife günü ne zaman? İşte merak edilen tarih...

ARİFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Kurban bayramına kısa süre kala arife günü merak edilmeye başlandı. Arife günü 19 Temmuz Pazartesi günü olacak. 20 Temmuz da Kurban bayramının ilk günü olarak kutlanacak.

AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamalarda pazartesi (19 Temmuz) günkü yarım günü idari tatil olarak belirlediklerini duyurdu.

Erdoğan, “Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor. Bayram tatili vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımdan trafik kurallarına riayet etmelerini, kazalara karşı dikkatli olmalarını rica ediyorum.” ifadelerini kullandı.

ARİFE GÜNÜ RESMİ TATİL OLACAK MI?

Arife günü resmi tatil ya da idari izin sayılacak mı? soruları merak ediliyordu. Arife günü yarım gün tatil olacak. Böylelikle Kurban bayramı tatili başlyacak.

Arife sözcüğü en geç 1400'lü yıllarda Arapça "arafat" (irfan, bilme) sözcüğünden Türkçeye geçmiştir. Muhtemelen "geleceği haber verme" anlamındaki irafat sözcüğünden gelir. Arapça orijinalinin etkisiyle Türkçede arefe şeklinde kullanımına da rastlanır. Sözcük "Arife" haliyle Türkçede kadın ismi olarak da kullanılır.

Arefe sözcüğünün Türkçede "herhangi bir şeyden önceki gün" anlamında kullanımına ise ilk kez 1945 yılında rastlanır.