Arife gününde ihlas suresi okumanın fazileti ve önemi nedir? Arife gününde ihlas suresi okumaya nasıl niyet edilir?
Arife günü İhlas okumak konusu, Ramazan Bayramı öncesinde en çok merak edilen ibadetler arasında yer alıyor. İslam dünyasında fazileti büyük kabul edilen arife gününde yapılan dua, zikir ve Kur'an okumanın sevabının arttığına inanılıyor. Hadislerde İhlas Suresi'nin Kur'an'ın üçte birine denk sevap kazandırdığı ifade edilirken, bu nedenle Arefe günü İhlas Suresi'ni çokça okumak Müslümanlar tarafından tercih ediliyor. Peki, Arefe günü 1000 İhlas okunur mu, fazileti nedir ve nasıl niyet edilir? İşte merak edilen detaylar…
ARİFE GÜNÜ NEDEN 1000 İHLAS SURESİ OKUNUR?
Arefe günü, İslam dünyasında en faziletli ve bereketli zamanlardan biri olarak kabul edilir. Bu mübarek günde yapılan ibadetlerin sevabının kat kat artırıldığına inanıldığı için Müslümanlar dua, zikir ve Kur’an okumaya yönelir. Bu ibadetler arasında İhlas Suresi’ni çokça okumak da önemli bir yer tutar. Halk arasında özellikle Arefe günü 1000 defa İhlas Suresi okunmasının büyük sevap kazandırdığı ve kişinin manevi olarak arınmasına vesile olduğu ifade edilir.
Hadislerde İhlas Suresi’nin faziletine özellikle dikkat çekilir. Peygamber Efendimiz (s.a.v), ‘Canım kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki bu sure Kur’an’ın üçte birine denktir’ buyurmuştur. Bu nedenle Müslümanlar Arefe günü gibi mübarek zamanlarda İhlas Suresi’ni çokça okuyarak sevap kazanmayı ve manevi olarak arınmayı amaçlar.
ARİFE GÜNÜ İHLAS SURESİ OKUMANIN FAZİLETLERİ
Kur’an’ın üçte birine denk sevap: Hz. Muhammed (s.a.v), İhlas Suresi için “Canım kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki bu sure Kur’an’ın üçte birine denktir.” buyurmuştur. Bu nedenle sık okunması büyük sevap olarak kabul edilir.
Tevhid inancını güçlendirir: İhlas Suresi Allah’ın birliğini ve eşsizliğini anlatır. Bu sureyi okumak Müslümanlar için iman ve tevhid bilincini pekiştiren önemli bir zikir olarak görülür.
Mübarek günlerde sevap katlanır: İslam alimlerine göre Arefe günü yapılan ibadetlerin sevabı daha fazladır. Bu nedenle Kur’an okumak ve özellikle kısa sureleri tekrar etmek tavsiye edilir.
Dua ve tövbeye vesile olur: Arefe günü Müslümanlar dua ederek günahlarının affedilmesini ister. Bu süreçte İhlas Suresi okumak da manevi arınma niyetiyle yapılan ibadetler arasında yer alır.
ARİFE GÜNÜ İHLAS DUASI OKUMANIN ÖNEMİ NEDİR?
İhlas Suresi, Allah’ın birliğini ve eşsizliğini anlatan en güçlü surelerden biri olarak bilinir. Peygamber Efendimiz’in hadislerinde bu surenin Kur’an’ın üçte birine denk sevap kazandırdığı belirtilir. Bu nedenle Arefe günü gibi faziletli zamanlarda İhlas Suresi’ni tekrar tekrar okumak, Müslümanlar tarafından büyük sevap elde etmenin ve Allah’a yakınlaşmanın yollarından biri olarak görülür.
ARİFE GÜNÜ İHLAS SURESİ OKUMAYA NASIL NİYET EDİLİR?
Arefe günü İhlas Suresi okumak isteyenler, ibadete başlamadan önce niyet ederek okumaya başlayabilir. Niyetin mutlaka belirli bir kalıpla yapılması şart değildir; kişinin kalbinden geçirmesi yeterli kabul edilir. Ancak isteyenler sözlü olarak da niyet edebilir.
Niyet şu şekilde edilebilir:
“Allah rızası için, Arefe gününün faziletinden faydalanmak ve sevap kazanmak niyetiyle İhlas Suresi okumaya niyet ettim.”
“Allah rızası için, Arefe gününün faziletinden faydalanmak, günahların bağışlanmasına vesile olması ve sevap kazanmak niyetiyle İhlas Suresi okuyorum.”