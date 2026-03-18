ARİFE GÜNÜ İHLAS SURESİ OKUMANIN FAZİLETLERİ

Kur’an’ın üçte birine denk sevap: Hz. Muhammed (s.a.v), İhlas Suresi için “Canım kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki bu sure Kur’an’ın üçte birine denktir.” buyurmuştur. Bu nedenle sık okunması büyük sevap olarak kabul edilir.

Tevhid inancını güçlendirir: İhlas Suresi Allah’ın birliğini ve eşsizliğini anlatır. Bu sureyi okumak Müslümanlar için iman ve tevhid bilincini pekiştiren önemli bir zikir olarak görülür.

Mübarek günlerde sevap katlanır: İslam alimlerine göre Arefe günü yapılan ibadetlerin sevabı daha fazladır. Bu nedenle Kur’an okumak ve özellikle kısa sureleri tekrar etmek tavsiye edilir.

Dua ve tövbeye vesile olur: Arefe günü Müslümanlar dua ederek günahlarının affedilmesini ister. Bu süreçte İhlas Suresi okumak da manevi arınma niyetiyle yapılan ibadetler arasında yer alır.