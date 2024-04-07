Aris: 0 - Panathinaikos: 2 | MAÇ SONUCU
Yunanistan Süper Ligi şampiyonluk turunda Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos, deplasmanda Aris'i 2-0 mağlup etti.
Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi şampiyonluk turunda deplasmanda Aris ile karşılaştığı maçı 2-0'lık skorla kazandı.
Panathinaikos'a galibiyeti getiren golleri 62'de Andrez Sporar ve 90+2. dakikada Arisli Jakub Brabec kendi kalesine attı.
Milli futbolcu Samet Akaydın, karşılaşmada 90 dakika süre aldı.
Bu sonucun ardından şampiyonluk mücadelesi veren Panathinaikos, puanını 65'e yükseltti. Aris ise 48 puanda kaldı.